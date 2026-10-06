وزيرة التنمية المحلية تشكل فرق متخصصة للتنمية الاقتصادية بقرى “حياة كريمة”

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن البدء في إجراءات تشكيل فرق مجتمعية متخصصة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية بعدد من الوحدات المحلية القروية المستفيدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ، وذلك في إطار التعاون الجاري بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة.

فرق التنمية الاقتصادية المحلية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن فرق التنمية الاقتصادية المحلية هي آلية مجتمعية تهدف لتعزيز النهج التشاركي في التنمية الاقتصادية ودعم جهود الوحدات المحلية في حصر ومساندة الانشطة الاقتصادية والمشروعات الإنتاجية، وتوفير قنوات للتشاور بين الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية وأصحاب الأعمال والجهات الداعمة للمشروعات الاقتصادية، كما ستلعب هذه الفرق دوراً داعماً في إعداد خطط التنمية الاقتصادية المحلية .

وفى هذا السياق قامت الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية والبيئة بتنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص لرؤساء وكوادر الوحدات المحلية للمحافظات والمراكز والقرى المستهدفة بإجمالي 40 وحدة محلية قروية تضم نحو 160 قرية بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا ، حيث تم تنفيذ البرنامج التدريبي خلال الفترة من 5 إلى 22 سبتمبر 2026 وركز على آليات وإجراءات تشكيل فرق التنمية الاقتصادية المحلية بمشاركة نحو 140 متدرب بالمحافظات الثلاث بهدف تمكينهم من تطبيق الاجراءات المنظمة لترشيح واختيار وتشكيل الفرق ودعم وتيسير عملها بما يعزز القيمة المضافة من وجودها ، ويضمن التنسيق الكامل بين هذه الفرق المجتمعية من جانب والجهات التنفيذية المحلية من جانب آخر ، وبما يعود بالنفع على أنشطة التنمية الاقتصادية المحلية بالقرى المستهدفة .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، أن الوزارة تتبنى نهجا يعزز المشاركة المجتمعية المنظمة والمنفتحة على المجتمعات المحلية ، وفرق التنمية الاقتصادية المحلية تعد خطوة في هذا الاتجاه ، خاصة مع الاهتمام المتزايد بدعم التنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من مقومات البنية الأساسية التي تم تطويرها في مبادرة "حياة كريمة " لخلق فرص عمل منتجة ومستدامة ومتوافقة بيئياً.

ومن جانبه صرح د. ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بأن فرق التنمية الاقتصادية تتشكل من كوادر مجتمعية نشطة على مستوى الوحدات القروية يمثلون الجمعيات الأهلية، الجمعيات الزراعية، مجالس إدارات مراكز الشباب، أصحاب الأعمال والمشروعات الإنتاجية على مستوى القرى ، و سيتكرر عملها بشكل أساسي على تعبئة الجهود المجتمعية من أجل دعم التنمية الاقتصادية المحلية ، وتعزيز استجابة الخطط الاستثمارية والتدخلات التي تنفذها الإدارة المحلية لاحتياجات المشروعات والأنشطة الاقتصادية .

وأشار مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة " بوزارة التنمية المحلية والبيئة إلي أن السيدة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة وجهت نحو انتهاء المحافظات من تشكيل الفرق وفقاً للقواعد والإجراءات التي تم التدريب عليها خلال أسبوعين تمهيداً لتنفيذ برنامج تدريبي متخصص لأعضاء هذه الفرق.