قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتفرج ببلاش.. تردد قناة ON Sport Plus لمشاهدة مباراة الأهلي وبرشلونة
ننشر الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026 علمي نظام حديث
مقتربا من الـ 51.. ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار بختام تعاملات اليوم
حقيقة زيادة 35 % في أسعار المحمول والإنترنت؟.. رد رسمي حاسم من تنظيم الاتصالات
«حج الجمعيات 2027».. شروط التقديم والفئات الممنوعة من أداء المناسك
مسئولة أممية: معظم سكان قطاع غزة نازحون ويحتاجون إلى توفير المأوى
من يحق له القيد بالصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا؟ .. التعليم تجيب
التعليم العالي: انطلاق تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية 20 أغسطس
متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026
«قمر قمرين».. مصطفى قمر يخوض مغامرة جديدة بكليب مدته 13 دقيقة
الكهرباء تنفذ خطة عاجلة لإحلال وتجديد محطات المحولات المتهالكة
دعوة أوروبية للحكم الصومالي عمر أرتان للمشاركة في دورة حكام يويفا 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: انطلاق تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية 20 أغسطس

تقليل الاغتراب
تقليل الاغتراب
نهلة الشربيني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه حرصًا على تيسير الإجراءات أمام الطلاب، يُعلن مكتب التنسيق فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق: www.tansik.digital.gov.eg                                                                                                          

  يتم فتح باب تقليل الاغتراب خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2026 وحتى يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس 2026، لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وذلك في حدود النسبة المقررة بحد أقصى (10%) سواء في الكلية المرسلة أو الكلية المستقبلة، ووفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والتي تشمل ما يلي:

أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع.

يشترط في التحويل غير المناظر استيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها، سواء أكان التحويل من كلية إلى أخرى أو من معهد إلى كلية، وذلك بالإضافة إلى الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها.

لا يُسمح بالتحويلات الورقية، ويتم تقديم الطلبات إلكترونيًا فقط.

يُتاح للطالب تقليل الاغتراب(التحويل) لمرة واحدة فقط.

ضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المُراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات(.

تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة وفي ضوء النسبة المقررة لتقليل الاغتراب.

ثانيًا: التحويل إلى المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة 

  يسمح للطلاب المرشحين للالتحاق بالمعاهد العالية الخاصة أو المعاهد المتوسطة، وكذلك للطلاب المرشحين لإحدى الكليات، بالتقدم بطلب تحويل إلى معهد آخر، سواء أكان ذلك إلى معهد مناظر في ذات التخصص،  أو إلى معهد غير مناظر، أو من كلية إلى معهد بشرط:

استيفاء الحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه.

مراعاة الطاقة الاستيعابية.

الالتزام بنسبة القبول المحددة.

ويتم ترتيب الطلاب وفقًا لمجموع الطالب في شهادة الثانوية العامة.

تقليل الاغتراب تنسيق الجامعات 2026 المرحلة الثانية من التنسيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة

هل نسيان البسملة في الفاتحة يبطل الصلاة؟.. الأزهر يوضح حكم من نسي قولها

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

بيزيرا

انتهت الأزمة .. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن عودة «بيزيرا»

بيزيرا

ضربة جديدة للزمالك.."شباب الأهلي الإماراتي" يحسم صفقة خوان بيزيرا مقابل 4 ملايين دولار

عموتة والغندور

كلام غير صحيح .. «الجزيرة الإماراتي» يُحرج خالد الغندور بعد تصريحاته عن «عموتة»

المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني

اليوم.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026 وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

مارك فوتا

مارك فوتا: الأهلي الأفضل تاريخيًا في مصر.. والزمالك سيُنهي الدوري ثالثاً

حسام وزوجته

بعد الأزمة الأخيرة| زوجة حسام حسن تحسم موقفها من الظهور عبر السوشيال ميديا: «مش هظهر تاني»

ترشيحاتنا

غزة

مسئولة أممية: الدول تتحمل المسؤولية الأولى عن التحقيق في الانتهاكات الجسيمة

غزة

غالية سيفو: صعوبة الوصول لا توقف جهود المنظمات الإنسانية في غزة

غزة

مسؤولية أممية: 90% من سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي

بالصور

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ .. 8 أخطاء شائعة

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة

بفستان لافت .. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | صور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الأمريكية «هايدن بانتير» تتصدّر البحث .. حقيقة وفاتها وتفاصيل الساعات الأخيرة

حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

فيديو

أحمد ماهر

أحمد ماهر يكشف عن شخصيات يتمنى تقديمها على الشاشة.. خاص

بربري وريم

بعد زواجها من آخر.. بربري يفاجئ ريم برسالة غير متوقعة

هويدا الغرباوي

30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد