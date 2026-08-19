التعليم العالي تهنئ الدكتور محمد أمين لحصوله على جائزة المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية

تقدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخالص التهنئة إلى الدكتور محمد أمين، العالم المتخصص في الذكاء الاصطناعي والأحياء الحسابية بالمعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة الأمريكية (NIH)، بمناسبة حصوله على جائزة FY26 Special Act Award، وهي إحدى صور التكريم الخاصة بالمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، تقديرًا لجهوده وإسهاماته العلمية والمهنية المتميزة.

ويأتي هذا التكريم انعكاسًا للمسيرة العلمية والبحثية المتميزة للدكتور محمد أمين، وإسهاماته في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والأحياء الحسابية، بما يعكس تميز الكفاءات العلمية المصرية وقدرتها على تحقيق نجاحات بارزة في المؤسسات العلمية والبحثية الدولية.

وحصل الدكتور محمد أمين على درجة البكالوريوس من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ثم حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الفيزياء من جامعة مدينة نيويورك (CUNY) بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعقب حصوله على الدكتوراه، عمل باحثًا لما بعد الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، ثم عمل أستاذًا مساعدًا في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وباحثًا في مركز أبحاث المسرعات الألماني بمدينة هامبورغ، قبل انتقاله إلى هولندا للعمل أستاذًا مساعدًا في جامعة جرونينجين.

ويعمل الدكتور محمد أمين حاليًا عالمًا متخصصًا في الذكاء الاصطناعي والأحياء الحسابية بالمعاهد الوطنية للصحة (NIH) التابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتزازها بالكفاءات العلمية المصرية المتميزة التي تحقق نجاحات وإنجازات في المؤسسات العلمية والبحثية الدولية، وتسهم في دعم مسيرة التطور العلمي والتكنولوجي، متمنية للدكتور محمد أمين دوام التوفيق، ومزيدًا من النجاح والإنجازات العلمية والبحثية.