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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: اليوم آخر موعد للتسجيل في المرحلة الثانية من التنسيق

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

أعلن الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2026/2027، بلغ حتى الآن 248 ألف طالب.

وأوضح أن تسجيل الرغبات مستمر أمام طلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك حتى الساعة السابعة مساء اليوم الأحد الموافق 16 أغسطس الجاري، وهو الموعد المحدد لغلق باب تسجيل رغبات المرحلة الثانية.

وتنبه الوزارة الطلاب الذين يتخلفون عن تسجيل رغباتهم خلال الفترة المحددة إلى أنه سيتم ترشيحهم وفقًا للأماكن المتاحة بالكليات والمعاهد، وطبقًا للقواعد والضوابط المنظمة للتنسيق.

وأضاف أن موقع التنسيق الإلكتروني يتيح للطلاب تسجيل رغباتهم أو تعديلها على مدار 24 ساعة طوال فترة المرحلة، كما يمكنهم الاستفادة من خدمات معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، والتي تستقبل الطلاب يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، لتقديم الدعم الفني والمساعدة في تسجيل وترتيب الرغبات مجانًا.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار أن الوزارة تواصل نشر الأدلة الإرشادية والإنفوجرافات والفيديوهات التوعوية التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، لمساعدة الطلاب على تنفيذ خطوات التنسيق الإلكتروني بصورة صحيحة، والتعريف بكافة القواعد والإجراءات المنظمة للتنسيق.

ودعا الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ومنصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة الخاصة بالتنسيق الإلكتروني، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المتداولة من مصادر غير رسمية.

🔗 موقع التنسيق الإلكتروني:

https://tansik.digital.gov.eg

🔗 موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

https://mohesr.gov.eg

🔗 فيسبوك:

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

🔗 إنستجرام:

https://www.instagram.com/mohesregypt

🔗 منصة إكس:

https://x.com/Mohesregypt

🔗 ثريدز:

https://www.threads.net/@mohesregypt

🔗 يوتيوب:

https://www.youtube.com/@mohesregypt

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