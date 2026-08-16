8.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمّان

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بلغ حجم التداول الإجمالي في البورصة الأردنية، خلال ختام تعاملات اليوم الأحد، 8.4 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 3.5 مليون سهم نُفذت من خلال 3429 عقدا.

وحول مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3986 نقطة بانخفاض 0.13%، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 98 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 32 شركة ارتفاعًا في أسعار أسهمها، و33 شركة أظهرت انخفاضًا في أسعار أسهمها.

وعلى المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.24%، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.09%، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.01%.