وزير التعليم العالي يكرم الطالبة هيا عمرو لمشاركتها في إسعاف مصابي مول التجمع

كرّم الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، الطالبة هيا عمرو فوزي، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب بجامعة الجيزة الجديدة، التي شاركت في تقديم المساعدة للمصابين عقب حادث مول «أرابيلا بلازا» بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، وذلك تقديرًا لشجاعتها ومبادرتها الإنسانية في التعامل مع الموقف، بحضور الدكتور أحمد سامح فريد، رئيس جامعة الجيزة الجديدة، والدكتور إيهاب حسنين، أمين مجلس الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى والدتها وأخيها.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن تكريم الطالبة يأتي تقديرًا لموقف إنساني يستحق الإشادة، مشيرًا إلى أن المبادرة بمساعدة الآخرين في أوقات الأزمات تعكس أصالة المجتمع المصري وقيمه الإنسانية الراسخة، مؤكدًا أن ما قامت به الطالبة يعكس شجاعتها وحسها الإنساني وحرصها على مساندة الآخرين وقت الشدة.

وأشاد الوزير بمبادرة الطالبة في مساعدة المصابين، رغم صعوبة الموقف وحالة الخوف التي أحاطت بالحادث، مؤكدًا أن موقفها يجسد أهمية التحلي بالهدوء والشجاعة والمسؤولية، وعدم التردد في تقديم المساعدة لمن يحتاج إليها.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أهمية دعم وتشجيع النماذج الإيجابية من شباب مصر، موضحًا أن بناء الإنسان لا يقتصر على التحصيل العلمي، وإنما يشمل أيضًا ترسيخ قيم الرحمة والتعاون وتحمل المسؤولية وخدمة الآخرين.

ومن جانبها، أعربت الطالبة عن تقديرها لتكريم الدكتور عبدالعزيز قنصوة لها، مؤكدة أن ما قامت به كان واجبًا إنسانيًا تجاه المصابين، وأنها لم تتردد في مساعدتهم في اللحظات الأولى للحادث، مشيرة إلى أن مساعدة الآخرين في مثل هذه الظروف تمثل مسؤولية إنسانية وأخلاقية يجب أن يتحلى بها الجميع.