التعليم العالي توضح 4 أخطاء شائعة يجب على الطلاب تجنبها بعد إعلان نتيجة التنسيق

في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توعية الطلاب بالإجراءات الواجب اتباعها عقب إعلان نتيجة التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، قدمت الوزارة عددًا من التنبيهات المهمة للطلاب، بما يساعدهم على استكمال إجراءات الالتحاق بصورة صحيحة وتجنب أي أخطاء قد تؤثر على خطوات القيد.

وأوضحت الوزارة أن من أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها عدم طباعة بطاقة الترشيح عقب إعلان النتيجة، حيث ينبغي على الطالب طباعة بطاقة الترشيح والاحتفاظ بها ضمن مستنداته، والاستفادة منها عند استكمال إجراءات الالتحاق بالجهة التعليمية المرشح لها.

كما شددت الوزارة على أهمية متابعة تعليمات الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب إليه، والالتزام بالإجراءات والمواعيد التي يتم الإعلان عنها لاستكمال خطوات الالتحاق والقيد، وعدم الاكتفاء بمجرد معرفة نتيجة الترشيح.

ودعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى الحصول على المعلومات الخاصة بالتنسيق وإجراءات الالتحاق من المصادر الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

كما أكدت الوزارة ضرورة عدم التأخر في استكمال إجراءات الالتحاق، والمبادرة إلى تنفيذ الإجراءات المطلوبة في المواعيد التي تحددها الكليات والمعاهد، تجنبًا لأي تأخير في إجراءات القيد.

وأهابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطلاب وأولياء الأمور الالتزام بالتعليمات الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة، حرصًا على استكمال إجراءات الالتحاق بالجامعات والمعاهد بصورة صحيحة وفي المواعيد المحددة.