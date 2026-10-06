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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل نيافة الأنبا دافيد أسقف نيويورك

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس
ميرنا رزق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، نيافة الأنبا داڤيد أسقف نيويورك ونيوإنجلند، بالولايات المتحدة الأمريكية، يرافقه الراهبة ڤيرونيكا من دير الشهيدة دميانة بالبراري.

إنشاء دير جديد للراهبات بكرمة العذراء مريم 

قدم نيافة الأنبا داڤيد، خلال اللقاء، قدم طلبًا لقداسة البابا بالسماح ببدء العمل في إنشاء دير جديد للراهبات بكرمة العذراء مريم في ولاية ماساتشوستس، التابعة للإيبارشية يحمل اسم دير القديسة العذراء مريم والقديسة مريم المصرية التائبة.

وحرص قداسة البابا على تقديم مجموعة من النصائح والتوجيهات الروحية للراهبة ڤيرونيكا، واضعًا أمامها الأسس الروحية لبدء حياة رهبانية أصيلة في الدير المزمع تأسيسه.

الرئيس السيسي قاعدة سول الجوية جمهورية كوريا البابا تواضروس الأنبا داڤيد أسقف نيويورك ونيوإنجلند دير الشهيدة دميانة

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