أكدت الدكتورة شذا أحمد حبيب، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب أن رسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، بشأن ضرورة إصلاح منظومة العمل متعدد الأطراف والنظام المالي الدولي، وتمكين القارة الإفريقية كشريك أصيل في صياغة قواعد النظام العالمي، تمثل خطوات جوهرية لتخفيف الأعباء التمويلية عن الدول النامية وتحقيق تطلعات شعوبها في التنمية المستدامة.

وقالت شذا - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن كلمة الرئيس السيسي بالمنتدى تعكس رؤية متكاملة وشاملة تجاه التحديات الإفريقية والدولية الراهنة، وتبرز مكانة المنتدى كمنصة حوار فاعلة لتعزيز السلم والأمن والتنمية ودعم تنفيذ أجندة إفريقيا 2063.

وأضافت أن تأكيد الرئيس على أولوية بناء السلام وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاعات، سواء في أفريقيا أو المنطقة العربية، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته المشتركة، ويعكس ثقة راسخة في قدرة الشعوب الإفريقية على تحويل التحديات إلى فرص لصناعة مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وشددت على ضرورة استغلال مثل هذه المنتديات الأفريقية لتوصيل صوت الشعوب الأفريقية وطموحاتهم، مؤكدة أن مصر داعم دائم للقارة الأفريقية وطموحات شعوبها.