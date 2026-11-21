أعلنت شركة إنساين إنرجي، ثاني أكبر مشغل لمنصات الحفر في كندا، خططا لتوسيع وجودها في فنزويلا بشكل كبير، مع استهداف زيادة عدد منصات الحفر العاملة هناك من منصتين حاليا إلى 15 منصة خلال العامين المقبلين.

ونقلت منصة "إينرجي ناو" الكندية عن الرئيس التنفيذي للشركة بوب جيدس إن الشركة نقلت منصة حفر ثالثة عالية المواصفات بقدرة 1500 حصان من حوض بيرميان الأمريكي إلى فنزويلا، ومن المتوقع أن تبدأ العمل قبل نهاية العام، فيما يجري نقل منصة رابعة من أستراليا.

وأضاف جيدس أن الشركة تعتزم إضافة منصة جديدة كل ثلاثة أشهر، مؤكدا أن الهدف هو الوصول إلى 15 منصة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتعمل إنساين في منطقة حزام أورينوكو الفنزويلية منذ 25 عاما، إلا أن حجم عملياتها شهد تقلبات تبعا للتطورات السياسية في البلاد.

وكانت الشركـة تشغل منصتين فقط في فنزويلا، وكلتاهما بموجب عقود مع شركة شيفرون الأمريكية.

وأوضح جيدس أن التوسع سيشمل ثلاث منصات إضافية مخصصة لشيفرون، بينما يجري التفاوض بشأن عشر منصات أخرى مع عملاء مختلفين.

وتأتي هذه الخطط في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إعادة تنشيط قطاع الطاقة الفنزويلي، وهو ما جذب اهتمام عدد من شركات النفط العالمية. كما تخطط شيفرون لأكثر من مضاعفة عدد منصات الحفر التي تديرها في فنزويلا ضمن خطة تمتد لخمس سنوات لزيادة الإنتاج.

وأشار جيدس إلى أن الطلب المتزايد في فنزويلا سيزيد الضغوط على سوق منصات الحفر في أمريكا الشمالية، التي تشهد بالفعل شحا في المعدات، ما قد يدفع أسعار تأجير المنصات إلى الارتفاع.

وتستحوذ إنساين حاليا على نحو 22% من سوق منصات الحفر في كندا و10% من سوق حوض بيرميان، كما تدير عمليات في الأرجنتين وأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط إلى جانب أمريكا الشمالية وفنزويلا.