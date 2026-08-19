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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الصيام والذكر والصلاة على الرسول.. "الإفتاء" تكشف أعمالا يمكن الاحتفال بها يوم المولد النبوي

المولد النبوي
المولد النبوي
إيمان طلعت

ذكرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عددًا من أعمال الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتمثلت في التالي:

أعمال الاحتفال بذكرى مولد النبي

• الصيام.
• تلاوة القرآن.
• ذكر الله.
• الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
• إطعام الطعام.
• قراءة قصة المولد الشريف.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن للاحتفال بمولد النبي الشريف له عدة فوائد من ضمنها:

• العمل بمقتضى القرآن والسُّنة.
• الاقتداء بالنبي وصحابته في ذلك.
• العمل بإجماع الأمة.
• الفرح به.
• إظهار محبته.
• إدخال السرور على الأسرة.

وأوضحت دار الإفتاء، أن ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمثل دورة جديدة للإنسانية؛ فهي حياة طيبة فيها تغذية القلوب وتنوير العقول بأنوار العلم والإيمان والعمران والتعاون على الخير؛ وفي ذلك يقول الله تعالى: “لَقَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولٌ مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ ‌عَزِيزٌ ‌عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيصٌ عَلَيۡكُم بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ”، سورة التوبة، الآية رقم: 128.

وتابعت دار الإفتاء المصرية: أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العطرة مليئة بالمواقف والأحداث التي تعلمنا قيمًا إنسانية راقية تستقيم معها الحياة وتُعمَّر بها الأرض، إذا ما ترجمناها إلى واقعٍ عملي في حياتنا؛ فهو صلى الله عليه وآله وسلم القدوة المطلقة؛ قال تعالى: “لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ”، سورة الأحزاب، الآية رقم: 21.

المولد النبوي أعمال الاحتفال بذكرى مولد النبي الاحتفال بمولد النبي

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