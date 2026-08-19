«المؤتمر»: لقاء الرئيس السيسي وحفتر يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة المصرية الليبية

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن زيارة المشير خليفة حفتر إلى القاهرة ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في توقيت مهم، وتعكس بوضوح ثقل الدور المصري في دعم مسار الاستقرار داخل ليبيا، كما تجدد التأكيد على ثوابت السياسة المصرية تجاه الأزمة الليبية، وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة الدولة وسلامة أراضيها، ودعم توحيد مؤسساتها الوطنية، بما يهيئ الظروف لاستكمال بناء دولة قوية وقادرة على حماية مقدراتها، ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للشعب الليبي.

وأوضح فرحات أن تأكيد الرئيس السيسي خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وتوحيد مؤسساتها، إلى جانب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يمثل جوهر الرؤية المصرية للحل السياسي في ليبيا، والتي تقوم على دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها، ورفض أي مسارات تؤدي إلى تقسيم البلاد أو إطالة أمد الانقسام مشيرا إلى أن مصر تنظر إلى استقرار ليبيا باعتباره جزءا لا يتجزأ من استقرار المنطقة، خاصة في ظل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لليبيا والحدود المشتركة مع مصر، وما يرتبط بذلك من ملفات أمنية واقتصادية وتنموية، مؤكدا أن القاهرة تمتلك خبرة سياسية وأمنية واسعة في التعامل مع تعقيدات الأزمة الليبية، وتتحرك بصورة متوازنة لدعم مسار يحفظ وحدة الدولة ويحقق تطلعات الشعب الليبي.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن اللقاء يحمل كذلك دلالة مهمة بشأن الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء شراكات حقيقية بين مصر وليبيا، خاصة في مجالات إعادة الإعمار والبنية التحتية والطاقة والاستثمار والتجارة، و مصر تمتلك شركات وخبرات فنية قادرة على الإسهام بصورة كبيرة في جهود إعادة إعمار ليبيا، بما يحقق مصالح مشتركة ويدعم الاقتصاد الليبي لافتا إلي أن إشادة المشير خليفة حفتر بالدور المصري في دعم الأمن والاستقرار تعكس إدراكا ليبيا لأهمية الدور الذي تلعبه القاهرة في مساندة الجهود الرامية إلى إنهاء حالة الانقسام وتعزيز مؤسسات الدولة.

وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق المصري الليبي، وتكثيف الجهود السياسية بما يهيئ الظروف لإجراء انتخابات نزيهة وشاملة، ويدعم توحيد المؤسسات، ويضع أسسا مستقرة لمرحلة جديدة من التنمية، مؤكدا أن مصر ستظل داعما رئيسيا للشعب الليبي في الحفاظ على دولته ووحدته وسيادته وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.