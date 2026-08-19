نائب: توجيهات الرئيس السيسي بتحديث المناهج والتوسع في التعليم الفني والذكاء الاصطناعي نقلة نوعية

أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن دائرة مركز الصف، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين الجديدة مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، يمثل رسالة قوية بأن بناء الإنسان المصري يأتي في صدارة أولويات الجمهورية الجديدة، وأن ملف التعليم لم يعد ملفا موسميا بل مشروعا قوميا متكاملا.

وأضاف أبو عريضة، أن الاجتماع يمثل خارطة طريق حقيقية لتطوير منظومة التعليم في مصر بكافة مراحلها، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس بالتركيز على جودة التعليم وتحديث المناهج وتأهيل المعلمين تعكس إدراك الدولة لأهمية العنصر البشري كأساس للتنمية، موضحا أن ما تابعناه من عروض حول تطوير المناهج وفق أفضل المعايير الدولية، وتدريب المعلمين، وتطبيق شهادة البكالوريا المصرية، يؤكد أن الدولة ماضية بجدية نحو إعداد خريج قادر على المنافسة محلياً ودوليا .

ورصد أبو عريضة، أبرز المكاسب التي ستحققها هذه التوجهات متمثلة في خمس محاور وهي إعداد خريج مؤهل لسوق العمل، من خلال التوسع في الجامعات التكنولوجية وكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتعليم الفني، وتقليل الأعداد في التخصصات التي يقل الاحتياج إليها، بما يسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، إضافة إلى تعزيز التنافسية الدولية عبر تحسين التصنيف الدولي للجامعات المصرية، والشراكات مع اليابان وألمانيا وإيطاليا، وإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر، مما يجعل مصر مركزاً إقليمياً للتعليم العالي.

تابع أبو عريضة، أن المحور الثالث يتمثل في بناء مهارات المستقبل من خلال مبادرة أكاديمية مهارات المستقبل التي تستهدف تدريب 150 ألف طالب في المرحلة الأولى على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية، بإجمالي 1.5 مليون رخصة خلال 3 سنوات ما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، إضافة إلى تكافؤ الفرص والجودة بالتزام الوزارة بمبدأ تكافؤ الفرص وتوفير مناخ تعليمي ملائم لجميع الطلاب، وتطوير المدارس المصرية اليابانية كنموذج رائد، وتوفير منح وتدريب للطلاب المتفوقين في البرمجة بالخارج.

وطالب أبو عريضة، بضرورة ترجمة هذه التوجيهات الرئاسية إلى خطط تنفيذية سريعة على مستوى المحافظات، خاصة في المدارس الفنية والجامعات التكنولوجية، لضمان وصول ثمار التطوير لكل الطلاب، مضيفا أن تطوير التعليم هو استثمار في الإنسان، وتوجيهات الرئيس تؤكد أن الدولة تضع بناء الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها، وهذا هو الضامن الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .