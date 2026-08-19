نائب: توجيهات الرئيس السيسي بإعداد أجيال مؤهلة يدعم خطط الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة

أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إعداد أجيال مؤهلة بأحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية، بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل واحتياجات الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن تأهيل الشباب بالمهارات الحديثة لم يعد خيارا، وإنما أصبح ضرورة لمواجهة التحولات المتلاحقة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد.

وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية متكاملة تربط بين التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على المنافسة، سواء داخل مصر أو في الأسواق الإقليمية والدولية.

وقال النائب أحمد جبيلي، إن الدولة تعمل على تعزيز التدريب المهني والتقني وربط مخرجات التعليم بمتطلبات التشغيل، وهو توجه أكدت عليه الرئاسة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وأشار إلى أن تمكين الشباب بالعلم والمهارات الحديثة يفتح أمامهم آفاقًا أوسع للعمل والإبداع وريادة الأعمال، ويسهم في خفض معدلات وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الاستفادة من طاقات الشباب.

وأكد ضرورة استمرار التعاون بين مؤسسات التعليم والتدريب والقطاع الخاص لضمان إعداد كوادر تمتلك المهارات التي يحتاجها سوق العمل، لافتا إلى أن بناء الإنسان المصري هو الاستثمار الأكثر أهمية في مستقبل الدولة.