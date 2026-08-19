ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ .. 8 أخطاء شائعة

تتفاجئين أحيانًا بأن الملابس تخرج من الغسالة برائحة غير جيدة رغم استخدام مسحوق الغسيل ومنعم الملابس، وقد تعتقدين أن المشكلة في نوع المنظف. لكن في كثير من الحالات تكون العادات اليومية وطريقة استخدام الغسالة هي السبب.

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟

وتزداد المشكلة خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، خاصة عند ترك الملابس المبللة داخل الغسالة لفترة طويلة بعد انتهاء دورة الغسيل.

1- ترك الملابس داخل الغسالة بعد انتهاء الدورة

من أكثر الأخطاء شيوعًا ترك الملابس المبللة داخل الحلة لساعات، ما يوفر بيئة مناسبة لتكاثر الكائنات الدقيقة وظهور الرائحة الكريهة.

لذلك، حاولي إخراج الملابس وتعليقها أو نشرها في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء دورة الغسيل.

2- الغسالة نفسها تحتاج إلى تنظيف

قد تكون الملابس نظيفة، لكن الغسالة من الداخل تحتوي على بقايا منظفات وأوساخ ورطوبة متراكمة.

يمكن أن تتجمع هذه الرواسب في جلدة الباب، ودرج مسحوق الغسيل، والحلة وفلتر التصريف، وتصبح مصدرًا للرائحة التي تنتقل إلى الملابس.

احرصي على تنظيف الأجزاء التي يمكن الوصول إليها وفق تعليمات الشركة المصنعة، واستخدمي برنامج تنظيف الحوض إذا كان متوفرًا.

3- الإفراط في استخدام مسحوق الغسيل

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قد تعتقدين أن زيادة كمية المسحوق تجعل الملابس أكثر نظافة، لكن العكس قد يحدث.

استخدام كمية أكبر من الموصى بها قد يترك رواسب على الملابس وداخل الغسالة، خاصة إذا كانت دورة الغسيل قصيرة أو كانت كمية المياه غير كافية.

لذلك، التزمي بالجرعة الموجودة على عبوة المنظف وبالتعليمات الخاصة بالغسالة.

4- الاعتماد على دورات الغسيل القصيرة طوال الوقت

الدورات القصيرة مفيدة عندما تكون الملابس قليلة الاتساخ، لكنها قد لا تكون مناسبة لجميع أنواع الغسيل.

إذا كانت الملابس شديدة الاتساخ أو تحتوي على عرق وروائح قوية، فإن اختيار برنامج مناسب لنوع القماش ودرجة الاتساخ يساعد على الحصول على نتيجة أفضل.

5- تحميل الغسالة أكثر من اللازم

عندما تمتلئ الغسالة بالملابس بشكل زائد، قد لا تتحرك الملابس بحرية داخل الحلة، كما قد لا يصل الماء والمنظف إلى جميع الأجزاء بالشكل المطلوب.

والنتيجة قد تكون ملابس غير نظيفة تمامًا وتحتفظ بالروائح.

لذلك، تجنبي حشو الحلة بالملابس، واتركي مساحة مناسبة وفق تعليمات الشركة المصنعة.

6- إغلاق باب الغسالة بعد انتهاء الغسيل

إغلاق الباب مباشرة بعد انتهاء الدورة يحبس الرطوبة داخل الحلة.

بعد إخراج الملابس، اتركي الباب مفتوحًا لفترة حتى تسمحي للداخل بالجفاف، مع تركه بالطريقة التي تضمن عدم تعرض الأطفال أو الحيوانات الأليفة للخطر.

وفي الغسالات ذات التحميل العلوي، يمكن ترك الغطاء مفتوحًا بعد الاستخدام أيضًا.

7- نسيان تنظيف درج المنظف

بقايا المسحوق ومنعم الملابس قد تتراكم داخل الدرج ومع الوقت تتحول إلى رواسب لها رائحة غير جيدة.

لذلك، أخرجي الدرج ونظفيه بانتظام وفق تعليمات الغسالة، ولا تتركي بقايا المنظفات حتى تتصلب.

8- وضع الملابس المتعرقة في سلة الغسيل لفترة طويلة

إذا وضعتِ الملابس الرياضية أو الملابس شديدة التعرق داخل سلة الغسيل لعدة أيام، فقد تزداد الرائحة صعوبة حتى بعد غسلها.

ويُفضل عدم ترك الملابس الرطبة أو شديدة التعرق متكدسة لفترة طويلة، وتركها تجف إذا تعذر غسلها فورًا.

ماذا تفعلين إذا ظلت الرائحة بعد الغسيل؟

إذا استمرت رائحة الملابس الكريهة بعد الغسيل، ابدئي بتنظيف الغسالة، خاصة جلدة الباب ودرج المنظف وفلتر التصريف، ثم شغلي برنامج تنظيف الحوض إذا كان متاحًا.

كما يجب التأكد من أن خرطوم الصرف موضوع بشكل صحيح ولا توجد مشكلة في تصريف المياه.

أما إذا ظهرت رائحة قوية بشكل مستمر رغم التنظيف، أو لاحظتِ أن الغسالة لا تصرف المياه جيدًا، فقد تحتاج إلى فحص متخصص.