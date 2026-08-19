الكهرباء تنفذ خطة عاجلة لإحلال وتجديد محطات المحولات المتهالكة

وقعت اليوم المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد محطة محولات بمنطقة كهرباء الدلتا .

وشهد مراسم التوقيع من جانب الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية والمهندس تهامي ربيع رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد العالي والمهندس محمد مصطفى حميدة مدير عام مشروعات محطات محولات الجهد العالي

ويتضمن المشروع إحلال وتجديد محطة محولات المطرية جهد 66/11 ك.ف بسعة 40×3 ميجا فولت أمبير باستخدام مهمات من النوع المعزول بالغاز GIS وذلك بنظام تسليم المفتاح ودون أن يشمل توريد المحولات الرئيسية .

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار جهود الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة الكهربائية بمنطقة المنزلة وتعزيز قدرات شبكة كهرباء الدلتا بالإضافة إلى مواجهة تقادم محطة محولات المطرية الحالية ورفع كفاءة واستقرار التغذية الكهربائية بمحافظة الدقهلية .

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 15 شهرًا بما يسهم في دعم خطط التوسع العمراني والتنمية الاقتصادية وتوفير القدرات الكهربائية اللازمة لمختلف الأنشطة والمشروعات المستقبلية بمنطقة الدلتا .

وأكدت المهندسة منى رزق أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تواصل تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة الشبكة القومية الموحدة وفق خطة متكاملة تستهدف زيادة الاعتمادية وتحسين جودة التغذية الكهربائية تنفيذًا لتوجيهات ومتابعة الوزير الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مشيرة إلى أن مشروعات تطوير محطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء تمثل أحد المحاور الرئيسية لتوفير القدرات الكهربائية اللازمة ودعم خطط التنمية والتوسع العمراني والاقتصادي في مختلف أنحاء الجمهورية