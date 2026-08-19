قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلافات الميراث| حقيقة فيديو البلطجة وترويع المواطنين بالجيزة.. والأمن يضبط أطراف المشاجرة
رئيس الوزراء يلتقي رؤساء البعثات الدبلوماسية المرشحين بالخارج
«أهلاً مدارس» يضرب الأسعار.. انطلاق المعارض 25 أغسطس وتخفيضات تصل لـ25%
هؤلاء من لهم حق التقديم.. تفاصيل طرح شقق الإيجار 2026 من صندوق الإسكان الاجتماعي
لست بحاجة له.. رد صادم من مورينيو بشأن صفقة رودري لـ برشلونة
رئيس الوزراء يستعرض مقترح تنفيذ مبادرة "القرية المنتجة" لتعزيز التنمية المستدامة بالقرية المصرية
هيئة الدواء تحذّر من شراء حقن التخسيس عبر السوشيال ميديا: «استخدموها تحت إشراف طبي»
حماس تتهم نتنياهو بتدمير جهود الوسطاء والدفع مجددا لحرب الإبادة
الزمالك: بيزيرا لن يلوي ذراع النادي .. وجاهزون لخطوات التصعيد
الزمالك: وقعنا عقوبات مالية على بيزيرا بسبب تغيبه عن الحضور والمعسكر
بعد 8 شهور من الاحتجاز في إيران.. البحار المصري يعود لأسرته ويسجدون شكرًا لله
العقاقير مكانها الصيدليات.. متخصصون يحذرون من شراء الأدوية المجهولة عبر السوشيال ميديا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وسط استقبال حافل من 500 مشجع.. روما ينهي صفقة مورا من بورتو

مورا
مورا
مجدي سلامة

أعلن نادي روما، اليوم الأربعاء، عن إتمام صفقة ضم لاعب الوسط الشاب الموهوب رودريجو مورا من بورتو بشكل نهائي.

وأصدر النادي بيانًا مقتضبًا دون الخوض في تفاصيل الصفقة. وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن مورا وقّع عقدًا لمدة خمس سنوات.

وبدا مورا، الذي بلغ التاسعة عشرة من عمره في مايو الماضي، متأثرًا للغاية لدى وصوله إلى العاصمة الإيطالية يوم الثلاثاء، حيث استقبله نحو 500 مشجع في المطار. وهتفوا باسمه بينما كان يوقع للمعجبين ويلتقط الصور التذكارية.

وتدرّج مورا، لاعب الوسط الهجومي، في صفوف بورتو وسجّل 16 هدفًا في 80 مباراة.

ولم يشارك بعد مع المنتخب البرتغالي الأول، لكنه كان ضمن التشكيلة التي فازت بدوري الأمم الأوروبية العام الماضي.

قيمة الصفقة

وذكرت التقارير أن روما عرض في البداية 7 ملايين يورو (8 ملايين دولار) مقابل إعارة اللاعب، مع حق شراء مورا نهائيًا مقابل 40 مليون يورو (46 مليون دولار) في نهاية الموسم.

لم يرغب بورتو في المخاطرة بعودة مورا العام المقبل بعد انخفاض قيمته السوقية، لذا، وبعد أسابيع من المفاوضات المطولة، وافق على دفع 25 مليون يورو (29 مليون دولار) مقدمًا، بالإضافة إلى 50% من رسوم إعادة البيع المحتملة - والتي يمكن لروما إلغاؤها بدفع 20 مليون يورو إضافية (23 مليون دولار).

كما تم إدراج بند في عقد مورا يسمح له بالرحيل مقابل 120 مليون يورو (139 مليون دولار).

روما بورتو مورا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

بيزيرا

انتهت الأزمة .. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن عودة «بيزيرا»

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

ترشيحاتنا

محافظ المنيا خلال اللقاء

محافظ المنيا يشهد تخريج الدفعة الأولى من مدرسة «محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية» الحاصلة على الاعتماد الدولي

صحة الشرقية

مستشفى الزقازيق العام يحقق أعلى معدل سنوي لجراحات القلب المفتوح.. 62 عملية خلال عام

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل بالمركز التكنولوجي بحي جنوب وتسريع إنجاز طلبات المواطنين

بالصور

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ .. 8 أخطاء شائعة

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة

بفستان لافت .. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | صور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الأمريكية «هايدن بانتير» تتصدّر البحث .. حقيقة وفاتها وتفاصيل الساعات الأخيرة

حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

فيديو

أحمد ماهر

أحمد ماهر يكشف عن شخصيات يتمنى تقديمها على الشاشة.. خاص

بربري وريم

بعد زواجها من آخر.. بربري يفاجئ ريم برسالة غير متوقعة

هويدا الغرباوي

30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد