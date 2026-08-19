وسط استقبال حافل من 500 مشجع.. روما ينهي صفقة مورا من بورتو

أعلن نادي روما، اليوم الأربعاء، عن إتمام صفقة ضم لاعب الوسط الشاب الموهوب رودريجو مورا من بورتو بشكل نهائي.

وأصدر النادي بيانًا مقتضبًا دون الخوض في تفاصيل الصفقة. وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن مورا وقّع عقدًا لمدة خمس سنوات.

وبدا مورا، الذي بلغ التاسعة عشرة من عمره في مايو الماضي، متأثرًا للغاية لدى وصوله إلى العاصمة الإيطالية يوم الثلاثاء، حيث استقبله نحو 500 مشجع في المطار. وهتفوا باسمه بينما كان يوقع للمعجبين ويلتقط الصور التذكارية.

وتدرّج مورا، لاعب الوسط الهجومي، في صفوف بورتو وسجّل 16 هدفًا في 80 مباراة.

ولم يشارك بعد مع المنتخب البرتغالي الأول، لكنه كان ضمن التشكيلة التي فازت بدوري الأمم الأوروبية العام الماضي.

قيمة الصفقة

وذكرت التقارير أن روما عرض في البداية 7 ملايين يورو (8 ملايين دولار) مقابل إعارة اللاعب، مع حق شراء مورا نهائيًا مقابل 40 مليون يورو (46 مليون دولار) في نهاية الموسم.

لم يرغب بورتو في المخاطرة بعودة مورا العام المقبل بعد انخفاض قيمته السوقية، لذا، وبعد أسابيع من المفاوضات المطولة، وافق على دفع 25 مليون يورو (29 مليون دولار) مقدمًا، بالإضافة إلى 50% من رسوم إعادة البيع المحتملة - والتي يمكن لروما إلغاؤها بدفع 20 مليون يورو إضافية (23 مليون دولار).

كما تم إدراج بند في عقد مورا يسمح له بالرحيل مقابل 120 مليون يورو (139 مليون دولار).