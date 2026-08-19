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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجوهرات جورجينا في حفل زفافها على كريستيانو رونالدو تتجاوز 17 مليون دولار

جورجينا
جورجينا
يارا أمين

لم تكتفِ جورجينا رودريغيز بإطلالة بسيطة وأنيقة خلال حفل زفافها على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بل أضافت لمسات من الفخامة الملكية من خلال مجموعة من المجوهرات الثمينة التي لفتت الأنظار، وعلى رأسها عقد فاخر يتوسطه حجر ألماس لامع يزن نحو 50 قيراطًا، تحيط به ماسة أخرى أصغر حجمًا.

وبحسب تقديرات خبراء المجوهرات، تصل قيمة العقد وحده إلى نحو 10 ملايين دولار، نظرًا إلى ندرة الماسة الرئيسية وجودتها، إلى جانب التصميم الذي يجمع بين الطابع الكلاسيكي واللمسة العصرية التي تتناسب مع أسلوب جورجينا.

كما خطف خاتم خطوبة جورجينا الأنظار خلال الحفل، وهو خاتم ضخم تتوسطه ماسة بيضاوية نادرة تزن نحو 37 قيراطًا، وتُقدّر قيمته بحوالي 7 ملايين دولار، وكان رونالدو قد أهداه لها خلال فترة خطوبتهما.

17 مليون دولار قيمة مجوهرات جورجينا

وبذلك، تُقدّر القيمة الإجمالية لمجوهرات جورجينا التي ظهرت بها خلال المناسبة بنحو 17 مليون دولار، في حين تجاوزت التكلفة الإجمالية للحفل، وفقًا لتقديرات متداولة، 20 مليون دولار.

وأقيم حفل الزفاف في منزلهما الصيفي بمدينة كاسكايس، بحضور أطفالهما الخمسة، في أجواء عائلية اتسمت بالبساطة، رغم التكلفة المرتفعة والتفاصيل الفاخرة التي صاحبت المناسبة.

وشملت التكلفة أزياء صُممت خصيصًا من دار «غوتشي» للعروسين وأطفالهما، إلى جانب تكاليف التصوير الفوتوغرافي بواسطة المصور العالمي يورجن تيلر، ونفقات السفر إلى مزار فاطيما، بالإضافة إلى قيمة المجوهرات الفاخرة.

ويرى خبراء في عالم الموضة أن اختيار جورجينا لهذه المجوهرات لم يكن مجرد استعراض للفخامة، بل جاء ليعكس مكانتها كواحدة من أبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الأزياء، خاصة أن قصة حبها مع رونالدو بدأت قبل نحو عقد من الزمن، قبل أن تُكلل بهذه المناسبة التي جمعت بين الطابع العائلي والفخامة اللافتة.

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