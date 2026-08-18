هل سينجبان طفلًا آخر؟ رد مثير من كريستيانو رونالدو وجورجينا

عاد اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزوجته جورجينا رودريغيز إلى الواجهة مجددًا، بعد حديثهما عن إمكانية توسيع أسرتهما وإنجاب طفل جديد، وذلك بالتزامن مع احتفالهما بزواجهما في حفل عائلي خاص أقيم في البرتغال يوم 11 أغسطس 2026.

كريستيانو رونالدو لا يغلق الباب أمام طفل جديد

وخلال حديث سابق عن إمكانية إنجاب المزيد من الأطفال، جاء رد كريستيانو رونالدو لافتًا، إذ أكد أنه لا يقول "لا" أبدًا عندما يتعلق الأمر بإنجاب أطفال آخرين، وهو ما فتح الباب أمام تكهنات حول إمكانية استقبال فرد جديد في العائلة مستقبلًا.

أما جورجينا رودريغيز، فكان ردها أكثر تحفظًا، موضحة أن إنجاب طفل آخر في الوقت الحالي قد يعني ازدحامًا إضافيًا داخل المنزل، لكنها لم تستبعد الفكرة مستقبلًا، مشيرة إلى أنه عندما يكبر أصغر الأطفال ويصلون إلى سن 15 أو 16 عامًا، سيكون الوقت مختلفًا، وقد تظل هناك فرصة لإنجاب طفل آخر.

هل جورجينا حامل حاليًا؟

رغم انتشار التكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي عن حمل جورجينا رودريغيز بطفل جديد. وبالتالي، فإن الحديث عن طفل سادس يظل في إطار إمكانية مستقبلية، وليس خبرًا مؤكدًا عن حمل حالي.

عائلة كريستيانو رونالدو وجورجينا

يملك رونالدو خمسة أطفال، من بينهم طفلان أنجبتهما جورجينا، وهما ألانا مارتينا وبيلا إزميرالدا، بينما توفي توأم بيلا الذكر، أنخيل، أثناء الولادة عام 2022. كما تساعد جورجينا في رعاية أبناء رونالدو الآخرين، لتشكل الأسرة عائلة كبيرة ومترابطة.

ومع زواج رونالدو وجورجينا رسميًا في أغسطس 2026، تظل فكرة إنجاب طفل آخر مطروحة، لكن لا توجد حتى الآن أي مؤشرات رسمية تؤكد حمل جورجينا.