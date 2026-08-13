انفجار كبير يهز مصنعا للذخائر قرب العاصمة الإيطالية روما

وقع انفجار كبير، اليوم الخميس، داخل مصنع للذخائر بالقرب من بلدة "كوليفيرو" جنوب شرقي العاصمة الإيطالية /روما/، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن دوي الانفجار سُمع على بُعد عدة كيلومترات.

وأوضحت وسائل الإعلام أن فرق الطوارئ، بما في ذلك الشرطة ورجال الإطفاء، كانت موجودة في موقع المصنع للتعامل مع حريق عندما وقع الانفجار، بينما تعمل السلطات على التحقق من احتمال وقوع إصابات.

وأشارت الوسائل إلى أن الحادث وقع في مصنع تديره شركة "كيه إن دي إس أمّو إيطاليا"، التابعة لشركة "كيه إن دي إس" الفرنسية-الألمانية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.

وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة، فإن المصنع ينتج ذخائر متوسطة وكبيرة العيار للاستخدام في أنظمة الدفاع البرية والبحرية، إضافة إلى وقود صلب لمركبات الإطلاق الفضائية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية تصاعد عمود كثيف من الدخان فوق مجمع المصنع، بينما واصلت فرق الطوارئ عملياتها في الموقع، دون صدور مزيد من التفاصيل حتى الآن.