طلاب الجامعات المصرية يحصدون 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية في بطولة الخماسي الحديث بإسبانيا

هنأ الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، طلاب الجامعات المصرية المشاركين في بطولة الجامعات للخماسي الحديث، التي أقيمت بمدينة مدريد الإسبانية خلال الفترة من 14 إلى 20 أغسطس 2026، مشيدًا بالنتائج المتميزة التي حققها الطلاب في منافسات البطولة.

وأشاد الوزير بهذا الإنجاز الرياضي المتميز، مؤكدًا أن ما حققه طلاب الجامعات المصرية يعكس المستوى المتقدم الذي يتمتع به الطلاب في مختلف الألعاب الرياضية، وقدرتهم على المنافسة وتحقيق مراكز متقدمة في البطولات الدولية، مشيرًا إلى حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الرياضي المصري للجامعات على دعم الطلاب الموهوبين رياضيًا، وتوفير البيئة الداعمة لهم بما يمكنهم من مواصلة التفوق ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

كما هنأ الدكتور أحمد كامل مهدي، القائم بعمل نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والسكرتير العام للاتحاد، الطلاب والبعثة المصرية بهذا الإنجاز المتميز، مؤكدًا أن النتائج التي حققها الطلاب تعكس ما تتمتع به الرياضة الجامعية المصرية من مواهب واعدة، وتؤكد قدرتهم على المنافسة وتحقيق مراكز متقدمة في البطولات الدولية، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق خلال مشاركاتهم المقبلة.

وفي هذا الإطار، شارك الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بمنتخب مصر في بطولة الجامعات للخماسي الحديث، التي أقيمت بمدينة مدريد بدولة إسبانيا خلال الفترة من 14 إلى 20 أغسطس 2026، وشملت منافسات الفردي، والفرق المختلط، والتتابع المختلط، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والأستاذ/ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور أحمد كامل مهدي، القائم بعمل نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والسكرتير العام للاتحاد، وبالتعاون مع المهندس/ شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث.

وضمت بعثة المنتخب المصري كلًا من المهندس/ عمرو شمس الدين، رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث، والكابتن/ إيهاب السيد، المدير الفني للبعثة، والكابتن/ أحمد حسام الدين، مدرب الرماية، والكابتن/ أحمد فرج، مدرب الموانع.

كما ضمت البعثة الطلابية كلًا من الطالب/ علي إيهاب أبو الفتوح، جامعة مصر للمعلوماتية، والطالب/ عمر أحمد حسين عامر، الجامعة المصرية الصينية، والطالب/ مازن طارق شعبان، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والطالبة/ زينة مصطفى، جامعة مصر للمعلوماتية، والطالبة/ جنا عطية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأسفرت منافسات الفردي عن حصول الطالب/ عمر أحمد حسين عامر على المركز الأول والميدالية الذهبية، والطالب/ علي إيهاب أبو الفتوح على المركز الثاني والميدالية الفضية، والطالبة/ جنا عطية على المركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما حصلت الطالبة/ زينة مصطفى على المركز السادس.

وفي منافسات الفرق المختلط، حقق المنتخب المصري الميدالية الذهبية عن طريق الطالبة/ زينة عامر والطالب/ علي إيهاب، بينما حصل الثنائي المكون من الطالبة/ جنا عطية والطالب/ عمر أحمد حسين على الميدالية الفضية.

كما حقق الثنائي المكون من الطالبة/ جنا أحمد عطية والطالب/ عمر أحمد حسين عامر الميدالية الذهبية في منافسات التتابع المختلط.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه النتائج المتميزة تأتي انعكاسًا للاهتمام الذي توليه الدولة بالأنشطة الرياضية الجامعية، وحرصها على اكتشاف المواهب الرياضية بين طلاب الجامعات وتنمية قدراتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في البطولات الدولية وتحقيق مزيد من الإنجازات التي ترفع اسم مصر في مختلف المحافل.