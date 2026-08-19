«التعليم العالي» تُعلن الحدود الدُنيا لكليات المرحلة الثانية من التنسيق 2026 «علمي - نظام قديم»

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اليوم الأربعاء، الحدود الدُنيا للمرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية بالشعب العلمية بالنظام القديم.

وجاءت الحدود الدنيا لطلاب الشعب العلمية على النحو التالي:

طب القاهرة 377.3

طب الإسكندرية 377.3

طب بور سعيد 377.3

طب عين شمس 377.3

طب سوهاج 377.3

طب الفيوم 377.3

طب أسيوط 377.3

طب طنطا 377.3

طب المنصورة 377.3

طب الوادي الجديد 377.3

طب الزقازيق 377.3

طب العاصمة بحلوان 377.3

طب قناة السويس بالإسماعيلية 377.3

طب المنوفية بشبين الكوم 377.3

طب بنها 377.3

طب السويس 377.3

طب بني سويف 377.3

طب المنيا 377.3

طب العريش 377.3

طب دمياط 377.3

طب الاقصر 377.3

طب قنا 377.3

طب السادات 377.3

طب أسوان 377.3

طب كفر الشيخ 377.3

طب أسنان بني سويف 376

طب أسنان الفيوم 376

طب أسنان أسيوط 376

طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 376

طب أسنان المنوفية 376

طب أسنان السويس 376

طب أسنان المنيا 376

طب أسنان الزقازيق 376

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376

طب أسنان المنصورة 376

طب أسنان طنطا 376

طب أسنان كفر الشيخ 376

طب أسنان قنا 376

طب أسنان عين شمس 376

طب أسنان الإسكندرية 376

طب أسنان القاهرة 376

علاج طبيعي قنا 373.1

علاج طبيعي السويس 373.1

علاج طبيعي القاهرة 373.1

علاج طبيعي بنها 373.1

علاج طبيعي قناة السويس 373.1

علاج طبيعي بورسعيد 373.1

علاج طبيعي بني سويف 373.1

علاج طبيعي كفر الشيخ 373.1

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 370.6

صيدلة ج الوادي الجديد 370.6

صيدلة المنيا 370.6

صيدلة العاصمة بحلوان 370.6

صيدلة بني سويف 370.6

صيدلة الزقازيق 370.6

صيدلة مدينة السادات 370.6

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370.6

صيدلة طنطا 370.6

صيدلة المنصورة 370.6

صيدلة المنوفية 370.6

صيدلة أسيوط 370.6

صيدلة قنا 370.6

صيدلة بور سعيد 370.6

صيدلة الإسكندرية 370.6

صيدلة عين شمس 370.6

صيدلة سوهاج 370.6

صيدلة الفيوم 370.6

صيدلة القاهرة 370.6

صيدلة دمنهور 370.6

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 358.8

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 358.8

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 358.8

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 358.8

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 358.8

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 358.8

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 358.8

حاسبات و ذكاء إصطناعي العاصمة بحلوان علوم 358.8

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 358.8

حاسبات ومعلومات السويس علوم 358.8

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 358.8

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 358.8

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358.8

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 358.8

حاسبات ومعلومات قنا علوم 358.8

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 358.8

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 358.8

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 358.8

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 358.8

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 358.8

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 358.8

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 358.8

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 358.8

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 358.8

حاسبات و ذكاء إصطناعي الغردقة علوم 358.8

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 358.8

حاسبات و معلومات العريش علوم 358.8

طب بيطري الوادي الجديد 355.8

طب بيطري عين شمس 355.8

طب بيطري أسوان 355.8

طب بيطري قنا 355.8

طب بيطري مطروح 355.8

طب بيطري بني سويف 355.8

طب بيطري كفر الشيخ 355.8

طب بيطري بنها 355.8

طب بيطري مدينة السادات 355.8

طب بيطري العريش 355.8

طب بيطري الزقازيق 355.8

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 355.8

طب بيطري المنيا 355.8

طب بيطري المنصورة 355.8

طب بيطري سوهاج 355.8

طب بيطري أسيوط 355.8

طب بيطري المنوفية 355.8

طب بيطري دمنهور 355.8

طب بيطري القاهرة 355.8

طب بيطري الإسكندرية 355.8

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 351.6

هندسة الإسكندرية 351.6

هندسة عين شمس 351.6

هندسة القاهرة 351.6

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 351.6

هندسة أسيوط 351.6

هندسة بور سعيد 351.6

هندسة بني سويف 351.6

هندسة طنطا 351.6

هندسة المنصورة 351.6

هندسة كفر الشيخ 351.6

هندسة العاصمة بحلوان 351.6

هندسة الزقازيق 351.6

هندسة الفيوم 351.6

هندسة المنوفية بشبين الكوم 351.6

هندسة بنها بشبرا 351.6

هندسة بنها 351.6

هندسة الطاقة أسوان 351.6

هندسة العاصمة بالمطرية 351.6

هندسة دمياط 351.6

هندسة السويس 351.6

هندسة سوهاج 351.6

هندسة قنا 351.6

هندسة أسوان 351.6

هندسة بترول و تعدين السويس 351.6

هندسة المنيا 351.6

كلية الهندسة جامعة دمنهور 351.6

هندسة الوادي الجديد 351.6

تخطيط عمراني القاهرة 347

علوم البترول والتعدين مطروح 337.8

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 337.8

سياسة واقتصاد بني سويف 336.1

سياسة واقتصاد السويس 336.1

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 336.1

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 336.1

ألسن سوهاج 333

ألسن بني سويف 333

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 333

ألسن كفر الشيخ 333

ألسن عين شمس 333

ألسن الأقصر 333

ألسن أسوان 333

ألسن الفيوم 333

ألسن الغردقة 333

ألسن المنيا 333

حاسبات و ذكاء إصطناعي الغردقة رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 332.8

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 332.8

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 332.8

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 332.8

حاسبات و معلومات العريش رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 332.8

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 332.8

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 332.8

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 332.8

حاسبات و ذكاء إصطناعي العاصمة بحلوان رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 332.8

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 332.8

علوم سوهاج 331.6

علوم دمنهور 331.6

علوم الإسكندرية 331.6

علوم عين شمس 331.6

علوم القاهرة 331.6

علوم قنا 331.6

علوم أسوان 331.6

علوم أسيوط 331.6

علوم بور سعيد 331.6

علوم طنطا 331.6

علوم دمياط 331.6

علوم العريش 331.6

علوم بنات عين شمس 331.6

علوم الفيوم 331.6

علوم بني سويف 331.6

علوم السويس 331.6

علوم المنوفية بشبين الكوم 331.6

علوم بنها 331.6

علوم الزقازيق 331.6

علوم المنصورة 331.6

علوم كفر الشيخ 331.6

علوم العاصمة بحلوان 331.6

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 331.6

علوم السادات 331.6

علوم الاقصر 331.6

علوم الغردقة 331.6

علوم المنيا 331.6

علوم الوادي الجديد 331.6

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 328.3

الاعاقة والتأهيل بني سويف 328.3

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 328

معهد فني صحى بنها 320.3

معهد فني صحى اسماعيليه 320.3

معهد فني صحى سوهاج 320.3

معهد فني صحى امبابة 320.3

معهد فني صحى الاسكندريه 320.3

معهد فني صحى اسوان 320.3

معهد فني صحى طنطا 320.3

معهد فني صحى بور سعيد 320.3

معهد فني صحى الزقازيق 320.3

معهد فني صحى بنى سويف 320.3

معهد فني صحى اسيوط 320.3

معهد فني صحى المنصوره 320.3

فنى صحي قنا 320.3

معهد فني صحى الوادي الجديد 320.3

تمريض السادات 320

تمريض الوادي الجديد 320

تمريض دمياط 320

تمريض الإسكندرية 320

تمريض الزقازيق 320

تمريض القاهرة 320

تمريض المنيا 320

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 320

تمريض بني سويف 320

تمريض العاصمة بحلوان 320

تمريض بور سعيد 320

تمريض سوهاج 320

تمريض عين شمس 320

تمريض مطروح 320

تمريض دمنهور 320

تمريض كفر الشيخ 320

تمريض قنا 320

تمريض بنها 320

تمريض أسوان 320

تمريض الفيوم 320

تمريض المنصورة 320

تمريض طنطا 320

تمريض أسيوط 320

تمريض المنوفية بشبين الكوم 320

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 318.8

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 318.8

سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 318.8

سياسة واقتصاد السويس رياضة 318.8

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 316.3

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 316.3

فنون تطبيقية طنطا 315

فنون تطبيقية النوبارية دمنهور 315

فنون تطبيقية بنها 315

فنون تطبيقية دمياط 315

فنون تطبيقية العاصمة بحلوان 315

فنون تطبيقية بني سويف 315

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 313.3

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 313.3

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 313.3

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 313.3

إعلام بني سويف 308.8

إعلام قنا 308.8

إعلام القاهرة 308.8

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 308.8

إعلام المنوفية 308.8

إعلام عين شمس 308.8

ألسن الغردقة رياضة 303.8

ألسن الفيوم رياضة 303.8

ألسن الأقصر رياضة 303.8

ألسن أسوان رياضة 303.8

ألسن عين شمس رياضة 303.8

ألسن المنيا رياضة 303.8

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 303.8

ألسن كفر الشيخ رياضة 303.8

ألسن بني سويف رياضة 303.8

ألسن سوهاج رياضة 303.8

فنون جميلة (عمارة) أسيوط 302.8

فنون جميلة (عمارة) المنصورة 302.8

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 302.8

فنون جميلة (عمارة) المنيا 302.8

فنون جميلة (عمارة) العاصمة بحلوان 302.8

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 299

آثار الفيوم 296.8

آثار دمياط 296.8

آثار القاهرة 296.8

آثار الأقصر 296.8

آثار سوهاج 296.8

آثار قنا 296.8

آثار الزقازيق بصان الحجر 296.8

آثار و لغات مطروح 296.8

آثار عين شمس 296.8

آثار أسوان 296.8

علوم التغذية العاصمة بحلوان 295.1

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 295.1

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 295.1

علوم الارض بني سويف رياضة 295.1

علوم الارض بني سويف 295.1

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 291.8

تجارة و إدارة أعمال العاصمة بحلوان 291.8

تجارة كفر الشيخ 291.8

تجارة المنوفية بشبين الكوم 291.8

تجارة العريش 291.8

تجارة المنصورة 291.8

تجارة الزقازيق 291.8

تجارة بنها 291.8

تجارة بني سويف 291.8

تجارة عين شمس 291.8

تجارة قنا 291.8

تجارة بور سعيد 291.8

تجارة أسيوط 291.8

تجارة السويس 291.8

تجارة دمياط 291.8

تجارة مدينة السادات 291.8

تجارة طنطا 291.8

تجارة دمنهور 291.8

تجارة القاهرة 291.8

تجارة سوهاج 291.8

تجارة الإسكندرية 291.8

تجارة أسوان 291.8

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 285.6

فنون جميلة (فنون) أسيوط 285.6

فنون جميلة (فنون) العاصمة بحلوان 285.6

فنون جميلة (فنون) المنصورة 285.6

فنون جميلة (فنون) المنيا 285.6

فنون جميلة (فنون) الأقصر 285.6

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 284.1

ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 283.3

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 282.5

إعلام بني سويف رياضة 282.5

إعلام قنا رياضة 282.5

إعلام القاهرة رياضة 282.5

إعلام المنوفية رياضة 282.5

إعلام عين شمس رياضة 282.5

تجارة انتساب موجه أسوان 282

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 282

تجارة انتساب موجه العريش 282

تجارة انتساب موجه طنطا 282

تجارة انتساب موجه أسيوط 282

تجارة انتساب موجه سوهاج 282

تجارة انتساب موجه دمنهور 282

تجارة انتساب موجه القاهرة 282

تجارة انتساب موجه عين شمس 282

تجارة انتساب موجه الزقازيق 282

تجارة انتساب موجه المنصورة 282

تجارة انتساب موجه بني سويف 282

تجارة انتساب موجه بور سعيد 282

تجارة انتساب موجه بنها 282

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 282

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 282

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 282

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه العاصمة بحلوان 282

تجارة انتساب موجه السويس 282

تجارة انتساب موجه دمياط 282

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 282

تجارة انتساب موجه قنا 282

علوم بور سعيد رياضة 280.5

علوم بنات عين شمس رياضة 280.5

علوم دمنهور رياضة 280.5

علوم القاهرة رياضة 280.5

علوم قنا رياضة 280.5

علوم الإسكندرية رياضة 280.5

علوم سوهاج رياضة 280.5

علوم عين شمس رياضة 280.5

علوم أسوان رياضة 280.5

علوم أسيوط رياضة 280.5

علوم طنطا رياضة 280.5

علوم دمياط رياضة 280.5

علوم المنصورة رياضة 280.5

علوم الزقازيق رياضة 280.5

علوم قناة السويس بالإسماعيلية رياضه 280.5

علوم العاصمة بحلوان رياضة 280.5

علوم المنوفية بشبين الكوم رياضه 280.5

علوم بنها رياضة 280.5

علوم الفيوم رياضة 280.5

علوم بني سويف رياضة 280.5

علوم المنيا رياضة 280.5

علوم السويس رياضة 280.5

علوم كفر الشيخ رياضة 280.5

علوم العريش رياضة 280.5

علوم الوادي الجديد رياضة 280.5

علوم السادات رياضة 280.5

علوم الاقصر رياضة 280.5

علوم الغردقة رياضة 280.5