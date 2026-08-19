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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بنك الأهداف الإسرائيلية يتسع .. جيش الاحتلال يُعلن اغتيال قيادات وعناصر لحركة حماس | تفاصيل

غزة
غزة
محمود محسن

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر بيانًا عاجلًا أعلن فيه استهداف قائدين وعدد من عناصر حركة حماس، موضحة أن الضربات الجوية تركزت في مناطق النصيرات والدرج وحي التفاح بقطاع غزة.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ بيانًا تفصيليًا صدر لاحقًا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أشار إلى أن العملية استغرقت أقل من نصف ساعة، واستهدفت قائدًا تزعم إسرائيل أنه شارك في أحداث السابع من أكتوبر، إلى جانب قائد آخر في حركة حماس.

وتابعت، أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة قائد فصيلة في الجناح العسكري لحركة حماس، وفق ما أورده البيان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن سلاح الجو وجهاز الشاباك نفذا بعد وقت قصير استهدافًا آخر في منطقتي الدرج والتفاح، طال قائدًا في حركة حماس وعددًا من العناصر والناشطين الذين كانوا يعملون بجواره، بحسب زعم جيش الاحتلال.

وأشارت إلى أن البيان الإسرائيلي تحدث كذلك عن مخططات قال إن عناصر حركة حماس كانوا يدفعون لتنفيذها، وتستهدف قوات جيش الاحتلال العاملة في قطاع غزة، وتحديدًا في المنطقة الآمنة، مضيفة أن القوات الإسرائيلية ما زالت منتشرة في المنطقة وفقًا للاتفاق، وأن إسرائيل تقول إنها ستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري.

وأكدت دانا أبو شمسية أن هذا التصعيد يأتي في سياق تصريحات كبار الساسة الإسرائيليين، وعلى رأسهم كاتس الذي قال قبل يومين إنه لا انسحاب من قطاع غزة، وكذلك بنيامين نتنياهو، الذي قال خلال لقائه كوشنر وأعضاء مجلس السلام إن عمليات الاغتيال ستستمر، خاصة بحق من شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر.

 مناطق النصيرات

وأضافت أن الغارة والعدوان الإسرائيلي بدوا منتهيين، موضحة أن ذلك يمكن قراءته من خلال البيان التفصيلي الذي أصدره جيش الاحتلال بشأن العملية، والذي أوضح الجهات التي شاركت فيها، بما يشير إلى انتهاء العملية التي تحدث عنها البيان في مناطق النصيرات والتفاح والدرج.

دانا أبو شمسية جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس الضربات الجوية إسرائيل

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