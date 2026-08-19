مدير صحة غزة يكشف مأساة المنظومة الصحية: نقص حاد في الأدوية والمستلزمات

تواجه المنظومة الصحية في قطاع غزة أوضاعًا شديدة الصعوبة، في ظل استمرار سقوط الشهداء والمصابين، بالتزامن مع نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات للتعامل مع الحالات المتزايدة.

الوضع الصحي داخل القطاع

وكشف الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في غزة، عن حجم الضغوط التي تتعرض لها المستشفيات، مؤكدًا أن الوضع الصحي داخل القطاع وصل إلى مرحلة مأساوية بسبب نقص الاحتياجات الأساسية. وأوضح أن المستشفيات استقبلت أعدادًا من الشهداء والمصابين جراء الاستهدافات، بينما تعاني في الوقت نفسه من نقص كبير في أدوية أساسية ومستلزمات طبية، فضلًا عن احتياجات تشغيلية ضرورية لاستمرار تقديم الخدمة.

مدير صحة غزة يكشف تطورات الأوضاع الصحية

قال الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في غزة، إن القطاع الصحي يواجه ظروفًا بالغة الصعوبة نتيجة النقص الكبير في الموارد الطبية والمستلزمات الضرورية، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين جراء الاستهدافات الإسرائيلية.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المستشفيات في غزة استقبلت، حتى وقت حديثه، 10 شهداء و15 مصابًا، مشيرًا إلى أن الأعداد مرشحة للارتفاع مع استمرار وصول الضحايا إلى المنشآت الطبية.

وأوضح أن الإصابات التي وصلت إلى المستشفيات كانت بين المدنيين، مشيرًا إلى أن الاستهدافات طالت مركز شرطة ونقطة في منطقة النصيرات.

مستشفى الشفاء وشهداء الأقصى يستقبلان الضحايا

وأشار مدير عام وزارة الصحة في غزة إلى أن جثامين الشهداء والمصابين جرى نقلها إلى مستشفى الشفاء ومستشفى شهداء الأقصى، موضحًا أن المستشفيات لا تزال قادرة على التعامل مع الأعداد التي تصل إليها رغم الظروف الصعبة التي تعمل فيها.

وأكد أن الخبرات التي اكتسبتها المنظومة الصحية الفلسطينية خلال فترة الحرب ساعدت الأطقم الطبية على التعامل مع الأعداد المتزايدة من الحالات، رغم نقص الإمكانيات والموارد.

نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية

وكشف الدكتور منير البرش عن حجم العجز الذي تواجهه المنظومة الصحية، موضحًا أن أكثر من 250% من الأدوية الأساسية غير متوفرة، ومن بينها أدوية التخدير والأدوية المستخدمة في استقبال الحالات.

كما أشار إلى عدم توافر أكثر من 56% من المستلزمات الطبية، وهو ما يزيد من صعوبة التعامل مع الأعداد المتزايدة من المصابين والمرضى داخل المستشفيات.

احتياجات عاجلة لتشغيل المستشفيات

ولم تقتصر الأزمة على الأدوية والمستلزمات الطبية، إذ أكد مدير عام وزارة الصحة في غزة وجود احتياج إلى محطات الأكسجين، إلى جانب الزيوت والمولدات اللازمة لتشغيلها وضمان استمرار الخدمات الطبية داخل المستشفيات.

وأوضح أن توفير هذه الاحتياجات يمثل ضرورة لاستمرار عمل المنشآت الصحية، خاصة في ظل الضغط الكبير الذي تواجهه المستشفيات والارتفاع المستمر في أعداد الحالات التي تحتاج إلى رعاية عاجلة.

الوضع الصحي مأساوي

ووصف الدكتور منير البرش الوضع الصحي في قطاع غزة بأنه «مأساوي»، في ظل النقص الكبير في الاحتياجات الطبية والموارد الأساسية اللازمة لتقديم الرعاية للمرضى والمصابين.

وأكد أن حصيلة الشهداء العشرة التي أعلن عنها تشمل الاستهدافات التي وقعت في النصيرات ومدينة غزة، لافتًا إلى أن أعداد الضحايا تصل إلى المستشفيات بصورة متتالية منذ ساعات الصباح.

وتواصل الطواقم الطبية في مستشفيات القطاع التعامل مع الحالات التي تصل إليها، في ظل تحديات كبيرة مرتبطة بنقص الأدوية والمستلزمات واحتياجات تشغيل المنشآت الصحية.