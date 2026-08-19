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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"مدير صحة غزة": شهداء الاستهداف الأخير من الشرطة المدنية ومنسقي المساعدات الإنسانية

غزة
غزة
محمود محسن

قال الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيد هجماته على قطاع غزة واستهداف المدنيين ومنسقي الأعمال المدنية، مشيرًا إلى سقوط نحو 8 شهداء جراء استهداف خيام في وسط مدينة غزة أمس، بينما تجاوز عدد الشهداء في مجزرة جديدة اليوم 6 أشخاص حتى لحظة حديثه.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، عبر  قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه المجازر تأتي في سياق استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تعميق معاناة الفلسطينيين، مؤكدًا أن إسرائيل تواصل التضييق على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية ومحطات الأكسجين إلى قطاع غزة.

وأكد البرش أن الشهداء من أفراد الشرطة المدنية في غزة، وأنهم كانوا يعملون على تنسيق أعمال المساعدات الإنسانية، لافتًا إلى أن من بينهم قائدة الشرطة النسائية.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف استقرار الواقع في قطاع غزة والقائمين على تنظيم الحياة المدنية، معتبرًا أن هذه العمليات ممنهجة ومقصودة، وتأتي في ظل ظروف صعبة واستثنائية يعيشها القطاع.

 جراح الفلسطينيين

وشدد البرش على أن الاحتلال الإسرائيلي يصعد في اتجاه، بينما يرد على الوسطاء في اتجاه آخر، معتبرًا أنه يعمق في الوقت نفسه جراح الفلسطينيين في ظل أزمات متكررة ومفتعلة وممنهجة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

منير البرش لوزارة الصحة غزة قطاع غزة مدينة غزة

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