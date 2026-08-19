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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غالية سيفو: صعوبة الوصول لا توقف جهود المنظمات الإنسانية في غزة

غزة
غزة
محمود محسن

قالت غالية سيفو، مديرة التواصل والإعلام في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إنّ الطواقم الإنسانية تواصل العمل في قطاع غزة دون انقطاع، مؤكدة وجود فرق محلية ودولية على الأرض واستمرارها في أداء مهامها طالما هناك حاجة إلى المساعدة الإنسانية.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يتواصل مع جميع الأطراف من أجل إيصال المساعدات إلى مستحقيها، مشيرة إلى أن فرق العمل تواصل جهودها في ظل صعوبة الوصول، من خلال مشاركة الاحتياجات الإنسانية والعمل مع الشركاء المحليين والدوليين لإيصال المساعدات إلى المحتاجين.

وأكدت أن استمرار العمل الإنساني يرتبط بوجود فرق على الأرض وحاجة السكان وتوافر الإمدادات، حتى وإن كانت محدودة، مشددة على أن الطواقم ستواصل عملها في ظل هذه الظروف.

وأشارت سيفو إلى أن الغذاء يمثل أولوية أساسية في قطاع غزة، في ظل معاناة 90% من السكان من أوضاع صعبة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، لافتة إلى أن معظم سكان القطاع يعيشون في حالة نزوح بعدما اضطروا إلى مغادرة منازلهم، ما يجعل توفير المأوى أولوية أخرى.

فرق العمل تسعى إلى توفير مستلزمات المأوى

وذكرت، أن الاستعداد لفصل الشتاء يمثل كذلك جانبًا مهمًا من الاحتياجات الإنسانية، موضحة أن فرق العمل تسعى إلى توفير مستلزمات المأوى والشتاء لسكان القطاع.

غالية سيفو الأمم المتحدة المساعدة الإنسانية المساعدات الاحتياجات الإنسانية

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