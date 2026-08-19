مسؤولية أممية: 90% من سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي

قالت غالية سيفو، مديرة التواصل والإعلام في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال بالغ الخطورة، مشيرة إلى أن معظم السكان ما زالوا نازحين ويعيشون في ظروف قاسية، في ظل استمرار الاحتياجات الكبيرة من الغذاء والدواء والمياه والرعاية الصحية والإيواء وخدمات الحماية.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الخدمات الأساسية تواجه ضغوطًا هائلة، لافتة إلى أن أحدث البيانات تشير إلى أن 90% من السكان يعانون انعدام الأمن الغذائي.

وتابعت، أن الأزمة لا تقتصر على الاحتياجات الآنية، إذ إن هناك آثارًا إنسانية ستستمر لسنوات طويلة، مشيرة إلى أن التقديرات تفيد بأن واحدًا من كل أربعة مصابين منذ أكتوبر 2023 يعيش مع إصابة قد تغير حياته بشكل دائم، بما يشمل البتر وإصابات النخاع الشوكي وإصابات الدماغ.



وأشارت سيفو إلى أن قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة لا تزال مقيدة بسبب تحديات الوصول والإمدادات والخدمات الصحية، موضحة أن معبر كرم أبو سالم لا يزال نقطة العبور الوحيدة العاملة للبضائع، بينما تظل الإمدادات الداخلة إلى القطاع غير كافية لتلبية حجم الاحتياجات.



وأكدت أن غزة لا تزال المكان الأكثر خطورة بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني للسنة الثالثة على التوالي، موضحة أنه خلال عام 2024 وحده قُتل 186 عاملًا وعاملة في المجال الإنساني داخل القطاع، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي العاملين الإنسانيين الذين لقوا حتفهم حول العالم خلال العام الماضي.

إيصال الغذاء والمياه والرعاية الصحية



وتابعت، أن الأمم المتحدة وثقت، منذ أكتوبر 2023، مقتل ما لا يقل عن 593 عامل إغاثة في قطاع غزة، مشددة على أن هذه الأرقام تتعلق بأشخاص كانوا يعملون على إيصال الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوى وخدمات الحماية للمدنيين. وطالبت بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، واحترام القانون الدولي الإنساني والالتزام به، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ومستدامة ومن دون عوائق.