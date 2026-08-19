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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: ضغوط أمريكية متزايدة على نتنياهو لتمرير المرحلة الثانية من التهدئة

نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
محمود محسن

أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل وضع العراقيل أمام تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة، من خلال التمسك بشروط تتعلق بنزع السلاح، في محاولة لتحقيق ما وصفه بـ«النصر التام».

وقال أحمد فؤاد أنور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الموقف الأمريكي تجاه حكومة نتنياهو يشهد تحولًا ملحوظًا، كاشفًا عن تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي لانتقادات خلال اجتماع مغلق بسبب تعطيل مسار التهدئة.

وأشار إلى أن تراجع شعبية نتنياهو داخليًا قد يدفعه إلى اتخاذ خطوات محدودة لتحسين صورته، بينها السماح بتحسين بعض الخدمات الإنسانية في قطاع غزة.

وتابع أن مصر تواصل جهودها المكثفة للوساطة بين الأطراف الفلسطينية، بالتنسيق مع الوسطاء، إلى جانب الضغط باتجاه دفع المسار التفاوضي ومنع تعطيل تنفيذ الاتفاق.

تنامي الضغوط السياسية على إسرائيل

وأضاف أن المواقف الأمريكية الأخيرة تجاه حكومة نتنياهو تعكس، بحسب تقديره، تنامي الضغوط السياسية على إسرائيل ومراجعة طريقة التعامل مع سياساتها الحالية.

الدكتور أحمد فؤاد أنور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاق التهدئة السلاح

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