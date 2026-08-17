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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عوض سلمية: مندوب ترامب بمجلس السلام لا يملكون أوراقا لإجبار نتنياهو على الامتثال لتعليمات ترامب

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
محمود محسن

قال الدكتور عوض سليمية، نائب مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إن وسائل الإعلام تحدثت عن توبيخ بنيامين نتنياهو لجاريد كوشنر بسبب لقائه بخليل الحية واعتبر أن هذا اللقاء لا يجوز في عالم السياسة بين حليفين بهذا الشكل من التقارب بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج مطروح للنقاش، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ نتنياهو يشعر حاليًا بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يستطيع الضغط عليه، وأنه لن يلتزم بأي ضغوط تمارسها الإدارة الأمريكية أو مبعوثوها، مشيرًا إلى أن مبعوث ترامب ومندوب مجلس السلام لا يملكون أوراقًا قوية للضغط على نتنياهو للامتثال لتوجيهات ترامب، خاصة أن رئيس نتنياهو يأخذ مستقبله السياسي في المقام الأول، لا سيما أنه مقبل على انتخابات تشريعية بعد نحو شهرين.

وتابع نائب مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي أن نتنياهو يعمل حاليًا على تحصين نفسه للانتخابات، ويرى أن إرضاء قاعدته الجماهيرية والانتخابية وحلفائه من اليمين المتطرف، وبينهم سموتريتش وبن غفير، أهم من إرضاء الرئيس ترامب، موضحًا أنه إذا نجح في الانتخابات يستطيع إصلاح العلاقة لاحقًا، وإذا فشل فسيسلم الحكومة المقبلة إرثًا سياسيًا ثقيلًا، ويبدأ في مهاجمتها منذ اليوم الأول.

وأشار سليمية إلى أن مجلس السلام منحاز كليًا للمواقف الإسرائيلية، وكذلك كوشنر ومعه توني بلير، موضحًا أنهم يتبنون مبدأ تسليم سلاح حماس، بما يشمل الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وليس فقط تسليمها أو تخزينها، وإنما إخراجها أيضًا خارج قطاع غزة، تحت إشراف الجنرال الأمريكي جاسبر.

 إعادة الإعمار

وأكد أن هناك توافقًا كاملًا في المواقف بشأن هذه النقطة، بما يعني أنه لن يكون هناك أي تحرك، بما في ذلك إعادة الإعمار في أي جزء من قطاع غزة، من دون تفكيك سلاح حماس بالكامل، موضحًا أن نتنياهو يريد أن يظهر للجمهور الإسرائيلي أن الولايات المتحدة وحماس ومجلس السلام نفذوا ما هو مطلوب منهم -أي تسليم السلاح- قبل اتخاذ أي إجراء أو تنفيذ أي مرحلة أخرى.

الدكتور عوض سليمية فلسطين الأمن القومي وسائل الإعلام بنيامين نتنياهو

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