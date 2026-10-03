قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المغرب يتصدر ومصر وصيفًا.. ترتيب منتخبات 2007 في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم
نازحو غزة يطلقون نداء استغاثة قبل الشتاء: نحتاج إلى الخيام والمساعدات
القدس: الاحتلال يقتحم بلدتي أبو ديس وعناتا
بعد هجمات بمسيّرات.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسعى لهدنة جديدة لحماية محطة «زابوريجيا»
منتخب الإمارات يتأهل إلى نهائي كأس خليجي 27 بالفوز على عمان
إديني عمر وارميني من البلكونة.. عمرو أديب يعلق على إنقاذ صغير قبل سقوطه من عُلو
نائب رئيس الضرائب العقارية: شقق الإسكان الاجتماعي مطالبة بتقديم الإقرار
لم يمتثلا للأوامر.. واشنطن تطرد دبلوماسيين إيرانيين من نيويورك بعد انتهاء الجمعية العامة
بعد تجاوزه الـ52 جنيها.. أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم
أمين «البحوث الإسلامية»: ما لمسناه من وعيٍ لدى شباب سيناء يعكس ما تتمتع به من ثقافة طيبة ووعي راسخ
كريم عبد العزيز عن ياسمين صبري: بيننا كيمياء وتفاهم.. وأحبها على المستوى الشخصي
سعر الذهب في مصر ختام تعاملات السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بدر عبدالعاطي: منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال» يفتح الطريق أمام شراكات واستثمارات جديدة بالقارة

وزير الخارجية
وزير الخارجية
محمد البدوي

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن فكرة منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال» تقوم على جمع القادة الأفارقة وصناع القرار مع رجال الأعمال ومجتمعات الأعمال، بما يضمن وجود مختلف الأطراف المعنية بالتنمية والاستثمار على طاولة واحدة.

انعقاد المنتدى بالتزامن مع قمة الاتحاد الأفريقي

وأوضح عبدالعاطي، خلال لقاء على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن انعقاد المنتدى بالتزامن مع قمة الاتحاد الأفريقي لمنتصف العام يتيح فرصة مهمة لالتقاء قادة الدول الأفريقية مع مجتمع الأعمال، بما يعزز التواصل المباشر بين الجانبين ويفتح المجال أمام مناقشة الفرص والتحديات الاستثمارية في القارة.

وأعرب وزير الخارجية عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي لتبنيه فكرة المنتدى والموافقة على تنظيمه، مشيرًا إلى أن الحدث يستهدف ترجمة الإرادة السياسية لدى القادة الأفارقة إلى خطوات عملية تمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للمشاركة في مسارات التنمية والاستثمار داخل القارة.

توفير التمويل الميسر للمشروعات والاستثمارات

وأضاف أن المنتدى يشهد كذلك مشاركة عدد من المؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية، بهدف توفير التمويل الميسر للمشروعات والاستثمارات، إلى جانب دعم التجارة البينية وتعزيز حركة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية.

وأشار عبدالعاطي إلى مشاركة رجل الأعمال النيجيري أليكو دانجوتي في فعاليات المنتدى، موضحًا أنه أبدى اهتمامًا بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وأعرب عن سعادته بالمشاركة واللقاء، مع وجود توجه لضخ استثمارات جديدة والاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد المصري.

رسالة واضحة بشأن اعتزاز مصر بانتمائها الأفريقي

وأكد أن المنتدى يحمل رسالة واضحة بشأن اعتزاز مصر بانتمائها الأفريقي، إلى جانب التأكيد على قدرة دول القارة، من خلال التعاون والتضامن جنوب-جنوب، على تنفيذ مشروعات كبرى والاستفادة من إمكاناتها دون الاعتماد بصورة كاملة على الأطراف الخارجية.

واستشهد وزير الخارجية بمشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا، الذي شاركت في تنفيذه شركتا «السويدي» و«المقاولون العرب»، باعتباره نموذجًا للتعاون الأفريقي والقدرة على تنفيذ المشروعات الكبرى من خلال الخبرات والإمكانات الموجودة داخل القارة.

وشدد عبدالعاطي على أهمية توافر الإرادة السياسية في توفير مناخ جاذب للاستثمار، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، ودعم حركة التجارة البينية بين الدول الأفريقية، بما يسهم في دفع جهود التنمية الاقتصادية.

مسار التنمية في أفريقيا

وأكد أن مصر تتحرك لدعم مسار التنمية في أفريقيا من خلال رؤية متكاملة تربط بين الأمن والتنمية، موضحًا أن تحقيق الاستقرار يتطلب تنمية مستدامة، كما أن التنمية المستدامة تحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة، بما يجعل المسارين مرتبطين بصورة وثيقة.

الخارجية وزير الخارجية بدر عبد العاطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. انخفاض مستمر في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

وزير التربية والتعليم

70 % أسئلة مقالية في امتحان "تكنولوجيا المعلومات"بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية هذا العام

الطقس

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار تصل إلى رعدية غدا

أسعار البنزين اليوم

لتر 92 بكام؟.. أسعار البنزين اليوم السبت 3 أكتوبر في محطات الوقود

صراع في إثيوبيا

انسحاب مقاتلي جبهة تحرير تيجراي من عاصمة الإقليم بعد تقدم حكومي

الأهلي

القرار قريبا .. هل اعتذر الأهلي عن المشاركة في السوبر المصري؟

علم مصر

مصدر مطلع: مصر تستغرب بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن زج اسمها في أزمة إثيوبيا

ياسر إبراهيم

قرار حاسم من ياسر إبراهيم بشأن مصيره مع الأهلي

ترشيحاتنا

المنتخب السعودي

خالد طلعت يشيد بحارس المنتخب السعودي بعد التأهل لنهائي كأس الخليج

خالد الدرندلي

خالد الدرندلي عن رحلة جنوب السودان: مفيش تجاوز من الجهاز الفني لمنتخب مصر

صورة من اللقاء

نصف نهائي كأس خليجي 27.. الإمارات تتقدم على عمان 1-0 في الشوط الأول

بالصور

من القمر إلى المريخ.. كيف تحولت السيارات إلى مركبات تستكشف عوالم أخرى؟

السيارات
السيارات
السيارات

سحر نوح تحتفل بعقد قران نجلها بحضور مدحت شلبي ونادية مصطفى

عقد قران نجل سحر نوح
عقد قران نجل سحر نوح
عقد قران نجل سحر نوح

بسيارة فرعونية.. مغامر مصري يروج للسياحة برحلة برية من القاهرة للقطب الشمالي

المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي

تلف الكبد وتشنجات .. احترس القرنفل يسبب أضرار خطيرة في هذه الحالات

القرنفل
القرنفل
القرنفل

فيديو

الفريق محمد سعيد الماحي

الفريق محمد سعيد الماحي.. قائد المدفعية وصانع التمهيد النيراني في حرب أكتوبر

حرب أكتوبر

باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.. القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر

الفريق إبراهيم العرابي

الفريق إبراهيم العرابي.. مسيرة قائد من ميادين القتال إلى رئاسة أركان القوات المسلحة

الفريق عبد المنعم واصل

الفريق عبد المنعم واصل.. قائد الجيش الثالث الميداني في نصر أكتوبر| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد