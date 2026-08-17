نائبة وزير الخارجية الهندي: موقفنا تجاه فلسطين ثابت ولم يطرأ عليه أي تغيير

قالت السفيرة سريبريا رانجاناثان، نائبة وزير الخارجية الهندي، إن موقف الهند تجاه فلسطين راسخ منذ أمد بعيد، موضحةً أن الهند كانت أول دولة غير عربية تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا للشعب الفلسطيني، كما كانت من أوائل الدول التي اعترفت بفلسطين دولةً، وذلك منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وأضافت خلال لقاء خاص مع الإعلامية دكتور منى شكر، في برنامج "العالم شرقا"، على قناة القاهرة الإخبارية، أن موقف الهند ظل ثابتًا، إذ أيدت ولا تزال تؤيد التوصل، عبر المفاوضات، إلى حل الدولتين، بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة وقابلة للحياة، تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام ووئام.

دأبت الهند على التعبير عنه

وأكدت أن هذا هو الموقف الذي دأبت الهند على التعبير عنه على مدى سنوات طويلة، مشددةً على أنه لم يطرأ عليه أي تغيير.