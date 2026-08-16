المولد الأكبر.. إقامة أكبر مجلس للمدائح النبوية في الهند بمشاركة الآلاف غدا

تشهد مدينة المعرفة التابعة لمركز الثقافة السنية في كيرالا، غدًا، إقامة «المولد الأكبر»، الذي يُتوقع أن يشهد مشاركة عشرات الآلاف في أكبر مجلس للمدائح النبوية في الهند، وذلك عقب صلاة الفجر، برئاسة الشيخ أبي بكر أحمد، مفتي الديار الهندية.

إقامة أكبر مجلس للمدائح النبوية في الهند غدا

ويقع مركز مدينة المعرفة في منطقة كاليكوت بولاية كيرالا، ويضم عددًا من المؤسسات التعليمية والدينية والثقافية.

وبدأ ضيوف من مختلف أنحاء الهند بالوصول إلى مدينة المعرفة منذ أمس واليوم، فيما يُنتظر أن يتوافد غدًا العلماء وطلاب العلم، إلى جانب مشاركين من مختلف شرائح المجتمع، للمشاركة في هذه المناسبة التي تُقام احتفاءً بمولد النبي محمد ﷺ وتجديدًا للمحبة والاقتداء بسيرته العطرة.

ويتضمن البرنامج كذلك إتاحة الفرصة للحاضرين لمشاهدة عدد من الآثار النبوية الشريفة، في إطار الفعاليات المصاحبة للمولد، وفق ما أفاد به المنظمون.

ويحظى مجلس المدائح النبوية بمكانة بارزة في برامج المولد، ولا سيما مع مشاركة الشيخ خليل أبي بكر، المعروف بأدائه المتميز للمدائح النبوية.

وارتبط جانب كبير من حياته وكتاباته ومحاضراته وتعليمه بالحديث عن رسول الله ﷺ وسيرته وشمائله وأخلاقه.

ويتميز فضيلة الشيخ أبي بكر بأسلوب مؤثر في أداء المدائح؛ إذ تتغير ملامحه وأحواله أثناء الإنشاد تأثرًا بمحبة النبي ﷺ، وتغلب عليه العاطفة فتفيض عيناه بالدموع، في مشهد يعكس عمق المحبة النبوية التي يحملها في قلبه.

وتُعدّ محبة النبي ﷺ وذكر شمائله ومدحه وكتابة النصوص في سيرته من أبرز اهتماماته، وقد أصبح حضوره في مجالس المديح مصدر إلهام وطمأنينة لكثير من محبي رسول الله ﷺ، لما يحمله أداؤه من معانٍ إيمانية وروحية عميقة.

ومن المنتظر أن يحوّل «المولد الأكبر» مدينة المعرفة غدًا إلى محطة بارزة للعلماء وطلاب العلم ومحبي النبي ﷺ، في أجواء تجمع بين تلاوة القرآن، والذكر، والمدائح النبوية، واستحضار السيرة العطرة والمآثر المحمدية.