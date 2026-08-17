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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماذا يخفي رأس نتنياهو؟ علامة غامضة أربكت الإسرائيليين

نتنياهو
نتنياهو
فرناس حفظي

أثارت صورة حديثة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التُقطت له من الخلف خلال زيارة إلى أحد مراكز التسوق في مدينة نتانيا، موجة من التكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر على مؤخرة رأسه خط أو علامة غامضة بدت للبعض وكأنها ندبة.

وتداول مستخدمون الصورة على نطاق واسع، مقدمين تفسيرات مختلفة للعلامة الظاهرة، فيما رجح آخرون أن تكون مجرد انعكاس للضوء والظل أو طيات طبيعية في فروة الرأس.

كما ذهب بعض المتابعين إلى احتمال ارتباط العلامة بإضافات الشعر أو عمليات زراعة الشعر، دون وجود أي تأكيد رسمي يثبت صحة هذه التكهنات.

وجاء تداول الصورة بالتزامن مع زيارة نتنياهو إلى مركز تجاري في نتانيا، ضمن جولاته الميدانية استعدادًا للانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل، بعدما أثارت زيارة سابقة له إلى مركز «مالحا» في القدس جدلًا واسعًا حول طبيعة الحشود التي استقبلته.

وكانت صور من الزيارة السابقة قد أظهرت عددًا من الأشخاص المحيطين بنتنياهو وهم يرتدون أساور سوداء متشابهة، ما دفع منتقديه إلى التشكيك في عفوية المشهد واتهام منظمي الزيارة باختيار المشاركين مسبقًا.

وخلال زيارة نتانيا، تكرر ظهور مؤيدين حول نتنياهو، ما أعاد الجدل عبر مواقع التواصل، قبل أن تلفت الصورة الجديدة لرأسه أنظار المتابعين وتفتح بابًا جديدًا للتكهنات.

وشددت وسائل إعلام إسرائيلية على أن طبيعة العلامة الظاهرة في الصورة غير مؤكدة، وأن التفسيرات المتداولة بشأن كونها ندبة أو أثرًا لإضافة شعر تبقى مجرد تكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي، وليست معلومات طبية أو رسمية مؤكدة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علامة غامضة نتنياهو علامة غامضة في رأس نتنياهو

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