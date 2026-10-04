الأنبا جوارجيوس يلتقي كهنة مطاي ويحتفلون باليوبيل الفضي لتجليسه أسقفًا للإيبارشية

التقى نيافة الأنبا جوارجيوس، أسقف إيبارشية مطاي، بالآباء كهنة الإيبارشية، وذلك خلال الاجتماع الشهري لمجمع كهنة الإيبارشية، حيث ألقى نيافته كلمة تناول خلالها ما تم تحقيقه من أعمال وخدمات بالإيبارشية على مدار السنوات الماضية.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم العمل الخدمي والاهتمام باحتياجات أبناء الإيبارشية.

وفي ختام اللقاء، احتفل الآباء الكهنة باليوبيل الفضي لمرور ٢٥ عامًا على تجليس نيافة الأنبا جوارجيوس أسقفًا على إيبارشية مطاي، مقدمين التهنئة لنيافته، ومصلين من أجل استمرار خدمته وعطائه الرعوي، وأن يمنحه الله الصحة والقوة لمواصلة رسالته وخدمة أبناء الإيبارشية.