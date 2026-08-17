جنرال أمريكي في غزة.. نتنياهو وكوشنر يناقشان آلية مثيرة للجدل لنزع سلاح حماس

قال مسؤول إسرائيلي إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ناقشا يوم الاثنين تعيين جنرال أمريكي مسؤولاً عن التحقق من نزع سلاح حماس، في حين أصرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي على عدم الانسحاب من غزة قبل ذلك.

وتوجه كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى المنطقة بعد أن رفض نتنياهو، الذي يواجه معركة انتخابية شرسة، علنًا آخر بنود الخطة الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب المدمرة على غزة، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

واجتمع كوشنر، مع نتنياهو، بعد يوم من إجراء محادثات مباشرة نادرة في مصر مع حركة حماس، التي التزمت علنًا بالخطة ونزع السلاح، ما لاقى استحسان ترامب ولكنه أثار شكوكًا عميقة في إسرائيل.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس إن الجانبين "اتفقا على عدم إعادة الانتشار أو إعادة الإعمار في قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل".