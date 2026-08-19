ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

أعلنت وزارة التعليم العالي منذ قليل نتيجة تنسيق المرحلة الثانية2026 والحدود الدنيا للشعبتين علمي وأدبي ، وهو ما نستعرضه لكم مفصلاً بالدرجات في السطور التالية ..

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، بعد إعلان النتيجة وإتاحتها للطلاب.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية2026 علمي - نظام حديث

وجاءت الحدود الدنيا لطلاب الشعب العلمية على النحو التالي:

طب المنصورة 309

طب الإسكندرية 308.5

طب القاهرة 308

طب الزقازيق 308

طب دمياط 307.5

طب طنطا 307

طب كفر الشيخ 306.5

طب بنها 306

طب عين شمس 305.5

طب بور سعيد 305

طب المنوفية بشبين الكوم 305

طب العاصمة بحلوان 304.5

طب قناة السويس بالإسماعيلية 304.5

طب السادات 304.5

طب السويس 304

طب الفيوم 304

طب بني سويف 303.5

طب سوهاج 303

طب العريش 303

طب المنيا 303

طب أسيوط 302.5

هندسة بترول و تعدين السويس 302

طب قنا 302

طب الاقصر 301.5

طب الوادي الجديد 301.5

طب أسوان 301

طب أسنان المنصورة 300.5

طب أسنان الزقازيق 300

طب أسنان طنطا 300

طب أسنان كفر الشيخ 300

طب أسنان الإسكندرية 300

طب أسنان القاهرة 300

طب أسنان عين شمس 299.5

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 299.5

طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 299.5

طب أسنان المنوفية 299.5

طب أسنان الفيوم 299

طب أسنان السويس 299

طب أسنان قنا 299

طب أسنان بني سويف 298.7

طب أسنان أسيوط 298.5

طب أسنان المنيا 298.5

صيدلة المنصورة 298

صيدلة سوهاج 297.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 297.5

علاج طبيعي بنها 297

علاج طبيعي بورسعيد 297

صيدلة طنطا 297

صيدلة الزقازيق 297

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 297

صيدلة قنا 296.5

صيدلة المنوفية 296.5

صيدلة القاهرة 296.5

صيدلة دمنهور 296.5

علاج طبيعي قناة السويس 296.5

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 296.5

علاج طبيعي القاهرة 296.5

صيدلة بور سعيد 296

صيدلة الإسكندرية 296

علاج طبيعي قنا 296

صيدلة عين شمس 296

صيدلة أسيوط 296

علاج طبيعي السويس 296

صيدلة مدينة السادات 295.5

صيدلة بني سويف 295.5

صيدلة العاصمة بحلوان 295.5

علاج طبيعي بني سويف 295.5

صيدلة المنيا 295

صيدلة الفيوم 295

صيدلة ج الوادي الجديد 294.5

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 292.5

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 291

هندسة المنصورة 290.5

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 290

هندسة القاهرة 289.5

حاسبات ومعلومات قنا علوم 289.5

هندسة عين شمس 288.5

هندسة دمياط 287.5

طب بيطري المنصورة 287

طب بيطري سوهاج 287

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 287

هندسة الزقازيق 286.5

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 286

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 286

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 285.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي الغردقة علوم 285.5

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 285

طب بيطري الزقازيق 285

هندسة طنطا 285

هندسة بور سعيد 285

هندسة الإسكندرية 284.5

طب بيطري كفر الشيخ 284.5

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 284.5

طب بيطري قنا 284

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 284

هندسة بنها بشبرا 284

هندسة كفر الشيخ 284

كلية الهندسة جامعة دمنهور 283.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 283

هندسة بنها 283

هندسة المنوفية بشبين الكوم 282.5

هندسة العاصمة بحلوان 282.5

طب بيطري أسيوط 282.5

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 282.5

طب بيطري عين شمس 282.5

هندسة السويس 282.2

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 282

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 282

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 281.5

هندسة العاصمة بالمطرية 281.5

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 281

طب بيطري المنوفية 281

طب بيطري الإسكندرية 280.5

طب بيطري دمنهور 280.5

هندسة الفيوم 280.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 280

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 280

تمريض المنصورة 280

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 279.5

طب بيطري المنيا 279.5

هندسة بني سويف 279.5

طب بيطري القاهرة 279

طب بيطري بنها 279

حاسبات و ذكاء إصطناعي العاصمة بحلوان علوم 279

هندسة المنيا 278.5

حاسبات و معلومات العريش علوم 278.2

حاسبات ومعلومات السويس علوم 278

هندسة أسوان 278

هندسة قنا 278

هندسة سوهاج 277.5

هندسة أسيوط 277.5

طب بيطري أسوان 277.5

هندسة الوادي الجديد 277

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 277

تمريض دمياط 277

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 277

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 276.5

هندسة الطاقة أسوان 276.5

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 276.5

تمريض بور سعيد 276.5

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 276

معهد فني صحى سوهاج 276

طب بيطري العريش 275.5

طب بيطري مدينة السادات 275.5

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 275.5

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 275.5

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 275

تمريض الوادي الجديد 274.5

طب بيطري الوادي الجديد 274

تخطيط عمراني القاهرة 274

تمريض طنطا 274

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 274

طب بيطري بني سويف 274

طب بيطري مطروح 273.5

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 272.5

تمريض الزقازيق 272.5

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 272

ألسن كفر الشيخ 271.5

تمريض سوهاج 271.5

تمريض كفر الشيخ 271

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 271

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 271

معهد فني صحى اسيوط 271

فنى صحي قنا 270.5

معهد فني صحى اسماعيليه 270.2

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 270

علوم سوهاج 270

علوم الغردقة 269

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 268.5

تمريض بنها 268.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 268.5

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 268

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 267.5

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 267.5

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 267

تمريض القاهرة 267

تمريض أسيوط 266.5

تمريض المنوفية بشبين الكوم 266.5

تمريض قنا 266

تمريض السادات 266

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 266

معهد فني صحى الزقازيق 265.5

تمريض أسوان 265.5

تمريض عين شمس 265.5

تمريض الإسكندرية 265

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 265

تمريض العاصمة بحلوان 264.5

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 264.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 264.5

حقوق سوهاج 264

معهد فني صحى المنصوره 264

معهد فني صحى اسوان 264

تمريض دمنهور 264

حقوق انتساب موجه سوهاج 263.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي العاصمة بحلوان رياضة 263

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 262.5

معهد فني صحى بور سعيد 262.5

تمريض مطروح 262.5

تمريض الفيوم 262.5

تمريض المنيا 262

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 262

تمريض بني سويف 261.5

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 261

ألسن عين شمس 261

معهد فني صحى طنطا 260.5

ألسن سوهاج 260

حاسبات و ذكاء إصطناعي الغردقة رياضة 260

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 260

علوم السادات 260

معهد فني صحى بنها 259.7

معهد فني صحى الاسكندريه 259.5

معهد فني صحى بنى سويف 259.5

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 259

معهد فني صحى الوادي الجديد 259

حاسبات و معلومات العريش رياضة 259

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 258

علوم قنا 258

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 258

معهد فني صحى امبابة 258

ألسن الفيوم 257.5

علوم كفر الشيخ 257

علوم البترول والتعدين مطروح 257

علوم دمنهور 256.5

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 256.5

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 256

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 255.5

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 255.5

علوم الزقازيق 255.5

فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 255

ألسن الغردقة 254.5

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 254.5

علوم أسيوط 254.5

علوم المنصورة 254

ألسن بني سويف 253.5

فنون جميلة (عمارة) المنصورة 253

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 253

فنى تمريض كفر الشيخ 253

ألسن الأقصر 252.5

معهد فني صحى رياضه الزقازيق 252

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 251.5

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 251.5

علوم الإسكندرية 251

فنى تمريض المنصورة 250.5

ألسن كفر الشيخ رياضة 250

معهد فني صحى رياضه المنصورة 250

ألسن أسوان 250

ألسن المنيا 249.5

فنى تمريض سوهاج 249.5

فنى تمريض طنطا 249

معهد فني صحى رياضه طنطا 249

علوم القاهرة 249

فنون جميلة (عمارة) العاصمة بحلوان 248

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 248

علوم طنطا 248

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 248

فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 248

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 247

ألسن عين شمس رياضة 247

علوم بنها 247

حقوق بور سعيد 247

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 247

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 246.5

فنى تمريض أسيوط 246

علوم بور سعيد 246

علوم الإسكندرية رياضة 246

علوم المنيا 245.5

علوم عين شمس 245

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 245

علوم دمياط 245

حقوق قنا 244.5

إعلام القاهرة 244.5

تجارة سوهاج 244.5

فنى تمريض قنا 244.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 244.5

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 244

علوم القاهرة رياضة 244

حقوق انتساب موجه قنا 244

فنى تمريض بنها 244

فني تمريض السويس 243.7

علوم الاقصر 243.5

علوم دمنهور رياضة 243.5

علوم المنصورة رياضة 243.5

فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 243

علوم بني سويف 242.5

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 242.5

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 242.5

علوم أسوان 242

علوم المنوفية بشبين الكوم 242

علوم السويس 242

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 242

ألسن الفيوم رياضة 241.5

علوم عين شمس رياضة 241.5

فنى تمريض الإسكندرية 241

علوم الزقازيق رياضة 240.5

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 240.5

إعلام عين شمس 240

علوم طنطا رياضة 240

فنى تمريض أورام القاهرة 240

فنى تمريض المنيا 239.5

علوم كفر الشيخ رياضة 239.5

علوم العاصمة بحلوان 239.5

فنى تمريض أسوان 239.5

علوم بور سعيد رياضة 239.5

معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 239.5

معهد فني صحى رياضه بنها 239

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 239

علوم بنها رياضة 239

علوم الفيوم 239

علوم العريش 239

فنى تمريض القاهرة 238.5

علوم السويس رياضة 238.5

علوم دمياط رياضة 238.5

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 238.5

علوم الوادي الجديد 238.5

تجارة انتساب موجه سوهاج 238

فنون جميلة (عمارة) المنيا 238

علوم قناة السويس بالإسماعيلية رياضه 238

معهد فني صحى رياضه بور سعيد 237.5

علوم بنات عين شمس 237.5

إعلام المنوفية 237.5

علوم المنوفية بشبين الكوم رياضه 237

الاعاقة والتأهيل بني سويف 236.5

فنى تمريض العاصمة بحلوان 236.5

علوم السادات رياضة 236.5

ألسن أسوان رياضة 236

تجارة الزقازيق 236

علوم العاصمة بحلوان رياضة 236

سياسة واقتصاد السويس رياضة 235.5

فنى تمريض عين شمس 235.5

علوم التغذية العاصمة بحلوان 235.5

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية – شربين 235.5

فنى تمريض بني سويف 235

ألسن بني سويف رياضة 235

تجارة المنصورة 235

إعلام قنا 235

علوم أسوان رياضة 234.5

علوم الفيوم رياضة 234.5

فنون جميلة (عمارة) أسيوط 234.5

فنى تمريض الفيوم 234.5

المعهد الفنى للتمريض بالجونة 234.5

حقوق دمياط 234

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 234

علوم الغردقة رياضة 234

ألسن الغردقة رياضة 234

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 234

سياسة واقتصاد السويس 234

علوم بني سويف رياضة 233.5

فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 233.5

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 233

تجارة كفر الشيخ 233

إعلام بني سويف 233

حقوق كفرالشيخ 233

تجارة انتساب موجه الزقازيق 233

تجارة انتساب موجه المنصورة 233

إعلام عين شمس رياضة 232.5

علوم العريش رياضة 232.5

إعلام القاهرة رياضة 232

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 232

آداب انتساب موجه سوهاج 232

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 231.5

علوم أسيوط رياضة 231.5

سياسة واقتصاد بني سويف 231

آثار الزقازيق بصان الحجر 230.5

علوم المنيا رياضة 230.5

تجارة أسيوط 230.5

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 230.5

تربية الزقازيق 230

سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 230

تجارة قنا 230

علوم سوهاج رياضة 230

فنون تطبيقية بنها 230

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 230

فنون تطبيقية طنطا 229.5

المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بشربين دقهلية 229.5

علوم الوادي الجديد رياضة 229.5

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 229.5

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 229.5

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 229.5

ألسن الأقصر رياضة 229

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 229

علوم قنا رياضة 228.5

معهد فني صحى رياضه امبابة 228.5

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 228

فنى صحي قنا رياضة 228

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 228

تكنولوجى تمريض بنى سويف ( شعبه الطوارى -تمريض الاطفال وحديثى الوالاده) 228

علوم الاقصر رياضة 227.5

تجارة انتساب موجه أسيوط 227.5

فنون تطبيقية العاصمة بحلوان 227.5

تجارة دمياط 227.5

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 227

معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 227

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 227

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 227

إعلام المنوفية رياضة 226.5

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 226.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 226.5

علوم بنات عين شمس رياضة 226.5

تجارة انتساب موجه قنا 226.5

تربية المنصورة 226.5

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 226

المعهد العالى للهندسة ببلبيس 226

تجارة طنطا 225.5

معهد فني صحى رياضه بنى سويف 225.5

ألسن المنيا رياضة 225.5

تجارة بنها 225.5

فنون تطبيقية النوبارية دمنهور 225.5

تجارة أسوان 225

المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا 225

تجارة انتساب موجه دمياط 225

تجارة بور سعيد 224.5

دار العلوم القاهرة 224.5

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بطريق مصر الإسماعيلية 224.5

تجارة بني سويف 223.5

تجارة القاهرة 223.5

ألسن سوهاج رياضة 223.5

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 223.5

تجارة الإسكندرية 223

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 223

تجارة عين شمس 223

تجارة المنوفية بشبين الكوم 223

حقوق انتساب موجه أسوان 223

زراعة الإسكندرية رياضة 223

تجارة انتساب موجه طنطا 223

تجارة انتساب موجه بور سعيد 223

تجارة انتساب موجه بنها 223

معهد فني صحى رياضه اسوان 222.5

تربية بور سعيد 222

حقوق أسيوط 222

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 222

زراعة دمنهور 222

تجارة انتساب موجه بني سويف 222

تجارة انتساب موجه أسوان 222

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 221.5

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 221.5

تجارة دمنهور 221.5

تجارة السويس 221.5

زراعة المنصورة 221.5

حقوق الزقازيق 221

تجارة العريش 221

إعلام بني سويف رياضة 221

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 221

فنون جميلة (فنون) المنصورة 221

تجارة انتساب موجه القاهرة 221

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 221

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 221

تجارة انتساب موجه دمنهور 220.5

تجارة انتساب موجه السويس 220.5

معهد فني صحى رياضه الوادي الجديد 220.5

معهد فني صحى رياضه اسيوط 220.5

معهد فني صحى رياضه سوهاج 220.5

حقوق المنيا 220.5

تجارة و إدارة أعمال العاصمة بحلوان 220.5

حقوق الفيوم 220

تجارة انتساب موجه العريش 220

فنون تطبيقية دمياط 220

تجارة انتساب موجه عين شمس 220

نتيحة تنسيق المرحلة الثانية2026 أدبي - نظام حديث

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 299

ألسن كفر الشيخ 299

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 294

ألسن عين شمس 292

إعلام القاهرة 289

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 288.5

سياسة واقتصاد السويس 288.5

ألسن الفيوم 288

إعلام عين شمس 286

سياسة واقتصاد بني سويف 286

ألسن الغردقة 285

ألسن بني سويف 284

ألسن المنيا 282

إعلام المنوفية 282

ألسن سوهاج 280.5

ألسن الأقصر 279

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 279

ألسن أسوان 278.5

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 278

إعلام بني سويف 277.5

إعلام قنا 275.5

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 273.5

آثار القاهرة 273

الاعاقة والتأهيل بني سويف 272.5

آثار عين شمس 272

آثار الزقازيق بصان الحجر 271.5

حقوق بور سعيد 271.5

آثار دمياط 270.5

آثار الفيوم 268.5

آثار و لغات مطروح 264.5

آثار أسوان 264.5

آثار الأقصر 262.5

حقوق قنا 260.5

آداب القاهرة 259.5

حقوق سوهاج 259

آثار سوهاج 259

تربية الزقازيق 258.5

آداب انتساب موجه القاهرة 258

آثار قنا 257

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 257

حقوق انتساب موجه سوهاج 256

تربية الإسكندرية 256

حقوق انتساب موجه قنا 256

تربية عين شمس 254.5

تجارة القاهرة 253

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 252.5

آداب عين شمس 252

تربية بور سعيد 252

فنون جميلة (فنون) المنصورة 251

تربية المنصورة 251

تجارة الإسكندرية 251

تجارة انتساب موجه القاهرة 251

فنون جميلة (فنون) العاصمة بحلوان 250.5

تجارة عين شمس 250.5

آداب انتساب موجه عين شمس 250

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 249

تجارة انتساب موجه عين شمس 248.5

تربية بنها 248.5

آداب الإسكندرية 248.5

تربية دمنهور 248

تجارة دمياط 248

تربية طنطا 247.5

تجارة و إدارة أعمال العاصمة بحلوان 247.5

آداب انتساب موجه الإسكندرية 247

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه العاصمة بحلوان 246.5

آداب العاصمة بحلوان 246

آداب انتساب موجه العاصمة بحلوان 245

تجارة قنا 244.5

حقوق كفرالشيخ 243.5

تجارة انتساب موجه دمياط 243

حقوق أسوان 243

تربية المنوفية بشبين الكوم 242.5

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 242

حقوق المنيا 242

تربية كفر الشيخ 242

تجارة بنها 241.5

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 241.5

تربية المنيا 241.5

تجارة الزقازيق 241.5

آداب و علوم إنسانية السويس 241.5

تربية العاصمة بحلوان 241

تجارة دمنهور 241

دار العلوم القاهرة 241

آداب بنها 241

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 240.5

تجارة انتساب موجه قنا 240.5

تجارة انتساب موجه بنها 240

آداب انتساب موجه بنها 240

تجارة انتساب موجه دمنهور 239.5

حقوق دمياط 239.5

حقوق الفيوم 238.5

تجارة انتساب موجه الزقازيق 238

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 238

تجارة المنصورة 237.5

تجارة المنوفية بشبين الكوم 237

فنون جميلة (فنون) المنيا 237

آداب بنات عين شمس 236.5

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 236

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 236

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 236

تربية مطروح 235.5

تجارة أسوان 235.5

حقوق انتساب موجه أسوان 235.5

تربية بنات عين شمس 235

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 234.5

تربية السويس 234.5

تجارة انتساب موجه المنصورة 234

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 234

تربية مدينة السادات 234

تجارة طنطا 233.5

تربية الفيوم 233.5

تجارة بني سويف 233.5

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 233

فنون جميلة (فنون) أسيوط 233

تربية دمياط 232.5

تجارة انتساب موجه أسوان 232.5

تجارة انتساب موجه طنطا 232

تربية (تعليم ابتدائي) العاصمة بحلوان 231.5

تربية الغردقة 231.5

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 231

تجارة كفر الشيخ 231

آداب دمنهور 230.5

تجارة أسيوط 230

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 230

آداب المنوفية بشبين الكوم 230

تجارة انتساب موجه بني سويف 230

تجارة السويس 229.5

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 229

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 229

آداب الفيوم 229

تجارة انتساب موجه السويس 229

تربية بني سويف 229

آداب انتساب موجه دمنهور 229

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 228.5

تجارة بور سعيد 228.5

آداب دمياط 228.5

تجارة مدينة السادات 228.5

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 228

آداب طنطا 228

تجارة انتساب موجه بور سعيد 228

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 228

تجارة انتساب موجه أسيوط 227.5

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 227.5

تربية (طفولة) عين شمس 227

تجارة العريش 227

آداب انتساب موجه الفيوم 227

حقوق القاهرة 227

تجارة سوهاج 226.5

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 226.5

تجارة انتساب موجه العريش 226.5

آداب انتساب موجه طنطا 226.5

فنون جميلة (فنون) الأقصر 226

تجارة انتساب موجه سوهاج 226

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 226

آداب المنصورة 226

آداب الزقازيق 225.5

حقوق انتساب موجه القاهرة 225.5

آداب بور سعيد 225.5

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 225

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 225

آداب انتساب موجه دمياط 225

تربية (طفولة) الإسكندرية 224.5

آداب كفر الشيخ 224.5

آداب انتساب موجه الزقازيق 224.5

آداب انتساب موجه بور سعيد 224.5

آداب انتساب موجه المنصورة 224

حقوق عين شمس 224

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 223.5

تربية أسيوط 223.5

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 223.5

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 223.5

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 223.5

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 223.5

حقوق انتساب موجه عين شمس 223

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 222.5

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 222.5

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 222.5

آداب أسوان 222.5

آداب انتساب موجه أسوان 221.5

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 221.5

تربية (طفولة) العاصمة بحلوان رياض أطفال 221

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 220.5

تربية أسوان 220

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 220

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 219.5

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 219.5

آداب العريش 219

تربية سوهاج 219

تربية (طفولة) طنطا 218.5

تربية (طفولة) السويس 218

تربية طفولة مبكرة دمنهور 218

حقوق العاصمة بحلوان 217.5

تربية (طفولة) كفر الشيخ 217.5

حقوق انتساب موجه العاصمة بحلوان 217

تربية قنا 217

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 217

تربية طفولة مبكرة المنوفية 217

آداب انتساب موجه العريش 217

تربية الاقصر 216.5

آداب بني سويف 216

تربية طفولة مبكرة القاهرة 215

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 215

تربية طفولة مبكرة المنصورة 215

تربية نوعية القاهرة 214.5

حقوق بنها 214.5

حقوق انتساب موجه بنها 214

تربية العريش 214

تربية الوادي الجديد 214

آداب انتساب موجه بني سويف 214

دار العلوم الفيوم 212.5

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 212

حقوق بني سويف 211

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 210.5

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 209.5

تربية نوعية عين شمس 209.5

حقوق انتساب موجه بني سويف 209

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 208.5

آداب أسيوط 208

آداب انتساب موجه أسيوط 208

تربية (تعليم ابتدائي) الغردقة 207.5

حقوق المنوفية بشبين الكوم 207.5

آداب المنيا 207.5

آداب انتساب موجه المنيا 207

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 207

حقوق الإسكندرية 207

السياحة والفنادق تعليم تبادلى العاصمة بحلوان 206.5

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 206

حقوق أسيوط 205.5

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 205

آداب الوادي الجديد 205