ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

أعلنت وزارة التعليم العالي منذ قليل نتيجة تنسيق المرحلة الثانية2026 والحدود الدنيا للشعبتين علمي وأدبي ، وهو ما نستعرضه لكم مفصلاً بالدرجات في السطور التالية ..
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026
يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، بعد إعلان النتيجة وإتاحتها للطلاب.
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية2026 علمي - نظام حديث
وجاءت الحدود الدنيا لطلاب الشعب العلمية على النحو التالي:
طب المنصورة 309
طب الإسكندرية 308.5
طب القاهرة 308
طب الزقازيق 308
طب دمياط 307.5
طب طنطا 307
طب كفر الشيخ 306.5
طب بنها 306
طب عين شمس 305.5
طب بور سعيد 305
طب المنوفية بشبين الكوم 305
طب العاصمة بحلوان 304.5
طب قناة السويس بالإسماعيلية 304.5
طب السادات 304.5
طب السويس 304
طب الفيوم 304
طب بني سويف 303.5
طب سوهاج 303
طب العريش 303
طب المنيا 303
طب أسيوط 302.5
هندسة بترول و تعدين السويس 302
طب قنا 302
طب الاقصر 301.5
طب الوادي الجديد 301.5
طب أسوان 301
طب أسنان المنصورة 300.5
طب أسنان الزقازيق 300
طب أسنان طنطا 300
طب أسنان كفر الشيخ 300
طب أسنان الإسكندرية 300
طب أسنان القاهرة 300
طب أسنان عين شمس 299.5
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 299.5
طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 299.5
طب أسنان المنوفية 299.5
طب أسنان الفيوم 299
طب أسنان السويس 299
طب أسنان قنا 299
طب أسنان بني سويف 298.7
طب أسنان أسيوط 298.5
طب أسنان المنيا 298.5
صيدلة المنصورة 298
صيدلة سوهاج 297.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 297.5
علاج طبيعي بنها 297
علاج طبيعي بورسعيد 297
صيدلة طنطا 297
صيدلة الزقازيق 297
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 297
صيدلة قنا 296.5
صيدلة المنوفية 296.5
صيدلة القاهرة 296.5
صيدلة دمنهور 296.5
علاج طبيعي قناة السويس 296.5
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 296.5
علاج طبيعي القاهرة 296.5
صيدلة بور سعيد 296
صيدلة الإسكندرية 296
علاج طبيعي قنا 296
صيدلة عين شمس 296
صيدلة أسيوط 296
علاج طبيعي السويس 296
صيدلة مدينة السادات 295.5
صيدلة بني سويف 295.5
صيدلة العاصمة بحلوان 295.5
علاج طبيعي بني سويف 295.5
صيدلة المنيا 295
صيدلة الفيوم 295
صيدلة ج الوادي الجديد 294.5
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 292.5
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 291
هندسة المنصورة 290.5
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 290
هندسة القاهرة 289.5
حاسبات ومعلومات قنا علوم 289.5
هندسة عين شمس 288.5
هندسة دمياط 287.5
طب بيطري المنصورة 287
طب بيطري سوهاج 287
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 287
هندسة الزقازيق 286.5
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 286
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 286
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 285.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي الغردقة علوم 285.5
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 285
طب بيطري الزقازيق 285
هندسة طنطا 285
هندسة بور سعيد 285
هندسة الإسكندرية 284.5
طب بيطري كفر الشيخ 284.5
حاسبات ومعلومات دمياط علوم 284.5
طب بيطري قنا 284
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 284
هندسة بنها بشبرا 284
هندسة كفر الشيخ 284
كلية الهندسة جامعة دمنهور 283.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 283
هندسة بنها 283
هندسة المنوفية بشبين الكوم 282.5
هندسة العاصمة بحلوان 282.5
طب بيطري أسيوط 282.5
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 282.5
طب بيطري عين شمس 282.5
هندسة السويس 282.2
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 282
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 282
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 281.5
هندسة العاصمة بالمطرية 281.5
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 281
طب بيطري المنوفية 281
طب بيطري الإسكندرية 280.5
طب بيطري دمنهور 280.5
هندسة الفيوم 280.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 280
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 280
تمريض المنصورة 280
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 279.5
طب بيطري المنيا 279.5
هندسة بني سويف 279.5
طب بيطري القاهرة 279
طب بيطري بنها 279
حاسبات و ذكاء إصطناعي العاصمة بحلوان علوم 279
هندسة المنيا 278.5
حاسبات و معلومات العريش علوم 278.2
حاسبات ومعلومات السويس علوم 278
هندسة أسوان 278
هندسة قنا 278
هندسة سوهاج 277.5
هندسة أسيوط 277.5
طب بيطري أسوان 277.5
هندسة الوادي الجديد 277
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 277
تمريض دمياط 277
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 277
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 276.5
هندسة الطاقة أسوان 276.5
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 276.5
تمريض بور سعيد 276.5
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 276
معهد فني صحى سوهاج 276
طب بيطري العريش 275.5
طب بيطري مدينة السادات 275.5
العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 275.5
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 275.5
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 275
تمريض الوادي الجديد 274.5
طب بيطري الوادي الجديد 274
تخطيط عمراني القاهرة 274
تمريض طنطا 274
العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 274
طب بيطري بني سويف 274
طب بيطري مطروح 273.5
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 272.5
تمريض الزقازيق 272.5
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 272
ألسن كفر الشيخ 271.5
تمريض سوهاج 271.5
تمريض كفر الشيخ 271
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 271
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 271
معهد فني صحى اسيوط 271
فنى صحي قنا 270.5
معهد فني صحى اسماعيليه 270.2
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 270
علوم سوهاج 270
علوم الغردقة 269
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 268.5
تمريض بنها 268.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 268.5
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 268
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 267.5
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 267.5
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 267
تمريض القاهرة 267
تمريض أسيوط 266.5
تمريض المنوفية بشبين الكوم 266.5
تمريض قنا 266
تمريض السادات 266
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 266
معهد فني صحى الزقازيق 265.5
تمريض أسوان 265.5
تمريض عين شمس 265.5
تمريض الإسكندرية 265
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 265
تمريض العاصمة بحلوان 264.5
حاسبات ومعلومات السويس رياضة 264.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 264.5
حقوق سوهاج 264
معهد فني صحى المنصوره 264
معهد فني صحى اسوان 264
تمريض دمنهور 264
حقوق انتساب موجه سوهاج 263.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي العاصمة بحلوان رياضة 263
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 262.5
معهد فني صحى بور سعيد 262.5
تمريض مطروح 262.5
تمريض الفيوم 262.5
تمريض المنيا 262
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 262
تمريض بني سويف 261.5
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 261
ألسن عين شمس 261
معهد فني صحى طنطا 260.5
ألسن سوهاج 260
حاسبات و ذكاء إصطناعي الغردقة رياضة 260
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 260
علوم السادات 260
معهد فني صحى بنها 259.7
معهد فني صحى الاسكندريه 259.5
معهد فني صحى بنى سويف 259.5
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 259
معهد فني صحى الوادي الجديد 259
حاسبات و معلومات العريش رياضة 259
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 258
علوم قنا 258
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 258
معهد فني صحى امبابة 258
ألسن الفيوم 257.5
علوم كفر الشيخ 257
علوم البترول والتعدين مطروح 257
علوم دمنهور 256.5
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 256.5
حاسبات ومعلومات قنا رياضة 256
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 255.5
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 255.5
علوم الزقازيق 255.5
فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 255
ألسن الغردقة 254.5
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 254.5
علوم أسيوط 254.5
علوم المنصورة 254
ألسن بني سويف 253.5
فنون جميلة (عمارة) المنصورة 253
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 253
فنى تمريض كفر الشيخ 253
ألسن الأقصر 252.5
معهد فني صحى رياضه الزقازيق 252
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 251.5
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 251.5
علوم الإسكندرية 251
فنى تمريض المنصورة 250.5
ألسن كفر الشيخ رياضة 250
معهد فني صحى رياضه المنصورة 250
ألسن أسوان 250
ألسن المنيا 249.5
فنى تمريض سوهاج 249.5
فنى تمريض طنطا 249
معهد فني صحى رياضه طنطا 249
علوم القاهرة 249
فنون جميلة (عمارة) العاصمة بحلوان 248
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 248
علوم طنطا 248
ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 248
فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 248
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 247
ألسن عين شمس رياضة 247
علوم بنها 247
حقوق بور سعيد 247
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 247
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 246.5
فنى تمريض أسيوط 246
علوم بور سعيد 246
علوم الإسكندرية رياضة 246
علوم المنيا 245.5
علوم عين شمس 245
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 245
علوم دمياط 245
حقوق قنا 244.5
إعلام القاهرة 244.5
تجارة سوهاج 244.5
فنى تمريض قنا 244.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 244.5
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 244
علوم القاهرة رياضة 244
حقوق انتساب موجه قنا 244
فنى تمريض بنها 244
فني تمريض السويس 243.7
علوم الاقصر 243.5
علوم دمنهور رياضة 243.5
علوم المنصورة رياضة 243.5
فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 243
علوم بني سويف 242.5
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 242.5
العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 242.5
علوم أسوان 242
علوم المنوفية بشبين الكوم 242
علوم السويس 242
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 242
ألسن الفيوم رياضة 241.5
علوم عين شمس رياضة 241.5
فنى تمريض الإسكندرية 241
علوم الزقازيق رياضة 240.5
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 240.5
إعلام عين شمس 240
علوم طنطا رياضة 240
فنى تمريض أورام القاهرة 240
فنى تمريض المنيا 239.5
علوم كفر الشيخ رياضة 239.5
علوم العاصمة بحلوان 239.5
فنى تمريض أسوان 239.5
علوم بور سعيد رياضة 239.5
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 239.5
معهد فني صحى رياضه بنها 239
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 239
علوم بنها رياضة 239
علوم الفيوم 239
علوم العريش 239
فنى تمريض القاهرة 238.5
علوم السويس رياضة 238.5
علوم دمياط رياضة 238.5
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 238.5
علوم الوادي الجديد 238.5
تجارة انتساب موجه سوهاج 238
فنون جميلة (عمارة) المنيا 238
علوم قناة السويس بالإسماعيلية رياضه 238
معهد فني صحى رياضه بور سعيد 237.5
علوم بنات عين شمس 237.5
إعلام المنوفية 237.5
علوم المنوفية بشبين الكوم رياضه 237
الاعاقة والتأهيل بني سويف 236.5
فنى تمريض العاصمة بحلوان 236.5
علوم السادات رياضة 236.5
ألسن أسوان رياضة 236
تجارة الزقازيق 236
علوم العاصمة بحلوان رياضة 236
سياسة واقتصاد السويس رياضة 235.5
فنى تمريض عين شمس 235.5
علوم التغذية العاصمة بحلوان 235.5
المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية – شربين 235.5
فنى تمريض بني سويف 235
ألسن بني سويف رياضة 235
تجارة المنصورة 235
إعلام قنا 235
علوم أسوان رياضة 234.5
علوم الفيوم رياضة 234.5
فنون جميلة (عمارة) أسيوط 234.5
فنى تمريض الفيوم 234.5
المعهد الفنى للتمريض بالجونة 234.5
حقوق دمياط 234
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 234
علوم الغردقة رياضة 234
ألسن الغردقة رياضة 234
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 234
سياسة واقتصاد السويس 234
علوم بني سويف رياضة 233.5
فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 233.5
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 233
تجارة كفر الشيخ 233
إعلام بني سويف 233
حقوق كفرالشيخ 233
تجارة انتساب موجه الزقازيق 233
تجارة انتساب موجه المنصورة 233
إعلام عين شمس رياضة 232.5
علوم العريش رياضة 232.5
إعلام القاهرة رياضة 232
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 232
آداب انتساب موجه سوهاج 232
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 231.5
علوم أسيوط رياضة 231.5
سياسة واقتصاد بني سويف 231
آثار الزقازيق بصان الحجر 230.5
علوم المنيا رياضة 230.5
تجارة أسيوط 230.5
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 230.5
تربية الزقازيق 230
سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 230
تجارة قنا 230
علوم سوهاج رياضة 230
فنون تطبيقية بنها 230
المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 230
فنون تطبيقية طنطا 229.5
المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بشربين دقهلية 229.5
علوم الوادي الجديد رياضة 229.5
العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 229.5
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 229.5
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 229.5
ألسن الأقصر رياضة 229
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 229
علوم قنا رياضة 228.5
معهد فني صحى رياضه امبابة 228.5
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 228
فنى صحي قنا رياضة 228
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 228
تكنولوجى تمريض بنى سويف ( شعبه الطوارى -تمريض الاطفال وحديثى الوالاده) 228
علوم الاقصر رياضة 227.5
تجارة انتساب موجه أسيوط 227.5
فنون تطبيقية العاصمة بحلوان 227.5
تجارة دمياط 227.5
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 227
معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 227
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 227
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 227
إعلام المنوفية رياضة 226.5
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 226.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 226.5
علوم بنات عين شمس رياضة 226.5
تجارة انتساب موجه قنا 226.5
تربية المنصورة 226.5
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 226
المعهد العالى للهندسة ببلبيس 226
تجارة طنطا 225.5
معهد فني صحى رياضه بنى سويف 225.5
ألسن المنيا رياضة 225.5
تجارة بنها 225.5
فنون تطبيقية النوبارية دمنهور 225.5
تجارة أسوان 225
المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا 225
تجارة انتساب موجه دمياط 225
تجارة بور سعيد 224.5
دار العلوم القاهرة 224.5
المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بطريق مصر الإسماعيلية 224.5
تجارة بني سويف 223.5
تجارة القاهرة 223.5
ألسن سوهاج رياضة 223.5
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 223.5
تجارة الإسكندرية 223
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 223
تجارة عين شمس 223
تجارة المنوفية بشبين الكوم 223
حقوق انتساب موجه أسوان 223
زراعة الإسكندرية رياضة 223
تجارة انتساب موجه طنطا 223
تجارة انتساب موجه بور سعيد 223
تجارة انتساب موجه بنها 223
معهد فني صحى رياضه اسوان 222.5
تربية بور سعيد 222
حقوق أسيوط 222
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 222
زراعة دمنهور 222
تجارة انتساب موجه بني سويف 222
تجارة انتساب موجه أسوان 222
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 221.5
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 221.5
تجارة دمنهور 221.5
تجارة السويس 221.5
زراعة المنصورة 221.5
حقوق الزقازيق 221
تجارة العريش 221
إعلام بني سويف رياضة 221
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 221
فنون جميلة (فنون) المنصورة 221
تجارة انتساب موجه القاهرة 221
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 221
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 221
تجارة انتساب موجه دمنهور 220.5
تجارة انتساب موجه السويس 220.5
معهد فني صحى رياضه الوادي الجديد 220.5
معهد فني صحى رياضه اسيوط 220.5
معهد فني صحى رياضه سوهاج 220.5
حقوق المنيا 220.5
تجارة و إدارة أعمال العاصمة بحلوان 220.5
حقوق الفيوم 220
تجارة انتساب موجه العريش 220
فنون تطبيقية دمياط 220
تجارة انتساب موجه عين شمس 220
نتيحة تنسيق المرحلة الثانية2026 أدبي - نظام حديث
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 299
ألسن كفر الشيخ 299
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 294
ألسن عين شمس 292
إعلام القاهرة 289
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 288.5
سياسة واقتصاد السويس 288.5
ألسن الفيوم 288
إعلام عين شمس 286
سياسة واقتصاد بني سويف 286
ألسن الغردقة 285
ألسن بني سويف 284
ألسن المنيا 282
إعلام المنوفية 282
ألسن سوهاج 280.5
ألسن الأقصر 279
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 279
ألسن أسوان 278.5
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 278
إعلام بني سويف 277.5
إعلام قنا 275.5
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 273.5
آثار القاهرة 273
الاعاقة والتأهيل بني سويف 272.5
آثار عين شمس 272
آثار الزقازيق بصان الحجر 271.5
حقوق بور سعيد 271.5
آثار دمياط 270.5
آثار الفيوم 268.5
آثار و لغات مطروح 264.5
آثار أسوان 264.5
آثار الأقصر 262.5
حقوق قنا 260.5
آداب القاهرة 259.5
حقوق سوهاج 259
آثار سوهاج 259
تربية الزقازيق 258.5
آداب انتساب موجه القاهرة 258
آثار قنا 257
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 257
حقوق انتساب موجه سوهاج 256
تربية الإسكندرية 256
حقوق انتساب موجه قنا 256
تربية عين شمس 254.5
تجارة القاهرة 253
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 252.5
آداب عين شمس 252
تربية بور سعيد 252
فنون جميلة (فنون) المنصورة 251
تربية المنصورة 251
تجارة الإسكندرية 251
تجارة انتساب موجه القاهرة 251
فنون جميلة (فنون) العاصمة بحلوان 250.5
تجارة عين شمس 250.5
آداب انتساب موجه عين شمس 250
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 249
تجارة انتساب موجه عين شمس 248.5
تربية بنها 248.5
آداب الإسكندرية 248.5
تربية دمنهور 248
تجارة دمياط 248
تربية طنطا 247.5
تجارة و إدارة أعمال العاصمة بحلوان 247.5
آداب انتساب موجه الإسكندرية 247
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه العاصمة بحلوان 246.5
آداب العاصمة بحلوان 246
آداب انتساب موجه العاصمة بحلوان 245
تجارة قنا 244.5
حقوق كفرالشيخ 243.5
تجارة انتساب موجه دمياط 243
حقوق أسوان 243
تربية المنوفية بشبين الكوم 242.5
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 242
حقوق المنيا 242
تربية كفر الشيخ 242
تجارة بنها 241.5
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 241.5
تربية المنيا 241.5
تجارة الزقازيق 241.5
آداب و علوم إنسانية السويس 241.5
تربية العاصمة بحلوان 241
تجارة دمنهور 241
دار العلوم القاهرة 241
آداب بنها 241
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 240.5
تجارة انتساب موجه قنا 240.5
تجارة انتساب موجه بنها 240
آداب انتساب موجه بنها 240
تجارة انتساب موجه دمنهور 239.5
حقوق دمياط 239.5
حقوق الفيوم 238.5
تجارة انتساب موجه الزقازيق 238
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 238
تجارة المنصورة 237.5
تجارة المنوفية بشبين الكوم 237
فنون جميلة (فنون) المنيا 237
آداب بنات عين شمس 236.5
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 236
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 236
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 236
تربية مطروح 235.5
تجارة أسوان 235.5
حقوق انتساب موجه أسوان 235.5
تربية بنات عين شمس 235
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 234.5
تربية السويس 234.5
تجارة انتساب موجه المنصورة 234
آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 234
تربية مدينة السادات 234
تجارة طنطا 233.5
تربية الفيوم 233.5
تجارة بني سويف 233.5
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 233
فنون جميلة (فنون) أسيوط 233
تربية دمياط 232.5
تجارة انتساب موجه أسوان 232.5
تجارة انتساب موجه طنطا 232
تربية (تعليم ابتدائي) العاصمة بحلوان 231.5
تربية الغردقة 231.5
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 231
تجارة كفر الشيخ 231
آداب دمنهور 230.5
تجارة أسيوط 230
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 230
آداب المنوفية بشبين الكوم 230
تجارة انتساب موجه بني سويف 230
تجارة السويس 229.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 229
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 229
آداب الفيوم 229
تجارة انتساب موجه السويس 229
تربية بني سويف 229
آداب انتساب موجه دمنهور 229
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 228.5
تجارة بور سعيد 228.5
آداب دمياط 228.5
تجارة مدينة السادات 228.5
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 228
آداب طنطا 228
تجارة انتساب موجه بور سعيد 228
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 228
تجارة انتساب موجه أسيوط 227.5
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 227.5
تربية (طفولة) عين شمس 227
تجارة العريش 227
آداب انتساب موجه الفيوم 227
حقوق القاهرة 227
تجارة سوهاج 226.5
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 226.5
تجارة انتساب موجه العريش 226.5
آداب انتساب موجه طنطا 226.5
فنون جميلة (فنون) الأقصر 226
تجارة انتساب موجه سوهاج 226
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 226
آداب المنصورة 226
آداب الزقازيق 225.5
حقوق انتساب موجه القاهرة 225.5
آداب بور سعيد 225.5
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 225
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 225
آداب انتساب موجه دمياط 225
تربية (طفولة) الإسكندرية 224.5
آداب كفر الشيخ 224.5
آداب انتساب موجه الزقازيق 224.5
آداب انتساب موجه بور سعيد 224.5
آداب انتساب موجه المنصورة 224
حقوق عين شمس 224
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 223.5
تربية أسيوط 223.5
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 223.5
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 223.5
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 223.5
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 223.5
حقوق انتساب موجه عين شمس 223
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 222.5
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 222.5
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 222.5
آداب أسوان 222.5
آداب انتساب موجه أسوان 221.5
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 221.5
تربية (طفولة) العاصمة بحلوان رياض أطفال 221
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 220.5
تربية أسوان 220
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 220
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 219.5
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 219.5
آداب العريش 219
تربية سوهاج 219
تربية (طفولة) طنطا 218.5
تربية (طفولة) السويس 218
تربية طفولة مبكرة دمنهور 218
حقوق العاصمة بحلوان 217.5
تربية (طفولة) كفر الشيخ 217.5
حقوق انتساب موجه العاصمة بحلوان 217
تربية قنا 217
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 217
تربية طفولة مبكرة المنوفية 217
آداب انتساب موجه العريش 217
تربية الاقصر 216.5
آداب بني سويف 216
تربية طفولة مبكرة القاهرة 215
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 215
تربية طفولة مبكرة المنصورة 215
تربية نوعية القاهرة 214.5
حقوق بنها 214.5
حقوق انتساب موجه بنها 214
تربية العريش 214
تربية الوادي الجديد 214
آداب انتساب موجه بني سويف 214
دار العلوم الفيوم 212.5
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 212
حقوق بني سويف 211
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 210.5
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 209.5
تربية نوعية عين شمس 209.5
حقوق انتساب موجه بني سويف 209
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 208.5
آداب أسيوط 208
آداب انتساب موجه أسيوط 208
تربية (تعليم ابتدائي) الغردقة 207.5
حقوق المنوفية بشبين الكوم 207.5
آداب المنيا 207.5
آداب انتساب موجه المنيا 207
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 207
حقوق الإسكندرية 207
السياحة والفنادق تعليم تبادلى العاصمة بحلوان 206.5
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 206
حقوق أسيوط 205.5
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 205
آداب الوادي الجديد 205