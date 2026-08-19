رئيس الوزراء يلتقي رؤساء البعثات الدبلوماسية المرشحين بالخارج

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، رؤساء البعثات الدبلوماسية المرشحين بالخارج، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تهنئته لرؤساء البعثات الخارجية بمناصبهم الجديدة المرشحين لها، وكذلك ترحيبه بهم في مدينة العلمين الجديدة، التي تعد إحدى نتاج النهضة العمرانية المتكاملة التي تشهدها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، في إطار مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية بالدولة، معبرا عن تمنياته لرؤساء البعثات الجدد بالتوفيق في المهام الجديدة الموكلة إليهم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يأتي لقاؤنا اليوم بعد الاحتفال مؤخرا بمرور مائتي عام على تأسيس وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والذي جاء ليجسد مسيرة مؤسسة عريقة حملت على مدار قرنين من الزمن رسالة مصر إلى العالم، وأسهمت في ترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية والدفاع عن مصالحها وصون أمنها القومي، مؤكدا اعتزاز الدولة بالدور الوطني والتاريخي الذي اضطلعت به الدبلوماسية المصرية، وإسهامات أجيال عديدة من الدبلوماسيين المصريين والبعثات الرسمية بالخارج في خدمة الوطن وتعزيز مكانته بين مختلف دول العالم.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، بالدور المحوري الذي تقوم به البعثات المصرية في الخارج لتحقيق المصالح الاستراتيجية للدولة المصرية، خاصة في ظل التحديات والأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة في الوقت الراهن، وكذلك دورها في رعاية المواطنين المصريين بالخارج والعمل على الارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة لهم.

كما ركز الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية القيام بنقل الصورة الحالية للجمهورية الجديدة، بعد الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية من خلال المشروعات القومية المتنوعة التي تم تنفيذها، وتحديث البنية التحتية وإقامة مدن عمرانية جديدة ومناطق لوجستية وموانئ، بجانب توطين مختلف الصناعات؛ وذلك بهدف تنويع الهيكل الاقتصادي ورفع معدلات النمو وتوسيع النشاط الاقتصادي، بالتعاون مع القطاع الخاص، الشريك الأساسي للتنمية.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى أهمية تكثيف نشاط البعثات المصرية في الخارج لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الاستثمار الخارجي المباشر، وزيادة معدلات التبادل التجاري من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتشجيع حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن أي سفير مصري بالخارج يعد وزيرا للاستثمار المصري في الدولة التي يقيم بها، من حيث الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات بالدولة، وكذا الترويج للمشروعات والتنسيق مع الوزارات المعنية في هذا الشأن، كما يسعى دوما لشرح الجهود المصرية المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار؛ لجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن تشجيع الشركات المصرية على التواجد في الأسواق الخارجية، ولا سيما بالدول الأفريقية.

كما أشار رئيس الوزراء لضرورة عمل رؤساء البعثات على ملف تصدير العمالة المصرية المدربة للخارج، وخاصة أن الدولة تعمل على تطوير المدارس الفنية والتوسع في إقامة المدارس التكنولوجية التطبيقية، بالتعاون مع القطاع الخاص، بجانب إقامة شراكات مع العديد من الدول من خلال توقيع اتفاقيات تعاون معها في هذا المجال، إضافة إلى تدريب طلاب تلك المدارس بالمصانع المختلفة لصقل مواهبهم ومهاراتهم، وتأهيلهم لسوق العمل.

من جانبه، أعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، عن خالص الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء على عقد هذا اللقاء، وكذا على الدعم المتواصل لوزارة الخارجية لأداء المهام المنوطة بها.

وشرح الوزير معايير اختيار السفراء، رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، والتي يأتي على رأسها معيار الكفاءة، لافتاً إلى أنه تم الدفع بعدد من الشباب في هذه المهام، كما أن هناك توجيهات رئاسية بتقييم الأداء بصفة دورية، ولذا فإن هناك متابعة دائمة لنشاط البعثات الدبلوماسية في الخارج.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي أن البعثات المصرية في الخارج هي خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية بالخارج، كما أن رؤساء البعثات سفراء أيضاً للاستثمار والترويج لآفاق التنمية التي تشهدها الدولة المصرية، مُشدداً على أن رعاية مصالح المصريين في الخارج على رأس أولويات عمل الوزارة.

وفي حوار تفاعلي خلال اللقاء، تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء المثمر، وطرحوا عدداً من التساؤلات حول القضايا التي تطرق لها حديث رئيس مجلس الوزراء، الذي حرص بدوره على التعقيب عليها.

وأكد سفراء مصر أهمية أن تكون هناك تفاصيل واضحة للفرص الاستثمارية التي سيتم الترويج لها، ومستهدفات الدولة المصرية من هذه المشروعات المطروحة للاستثمار، بما يسهم في تيسير مهام البعثات الدبلوماسية بالخارج في الترويج لتلك الفرص الاستثمارية.

وفي هذا الإطار أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك خريطة استثمارية تتضمن التفاصيل لكل فرصة استثمارية مطروحة، والتي يتم إتاحتها من خلال الوزارات المعنية.