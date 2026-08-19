هيئة الدواء تحذّر من شراء حقن التخسيس عبر السوشيال ميديا: «استخدموها تحت إشراف طبي»

أكد ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، ضرورة الحصول على الأدوية من خلال الصيدليات والأماكن المصرح لها بتداول الدواء، محذرًا من شراء حقن وأدوية التخسيس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حقن التخسيس تحت إشراف طبي

وقال «رجائي» ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى، إن حقن التخسيس تُعد أدوية، ولذلك يجب استخدامها تحت إشراف طبي ومتابعة، مؤكدًا أنها قد تؤثر على العديد من الأجهزة والأعضاء داخل الجسم.

وشدد على ضرورة التأكد من أن أدوية وحقن التخسيس مصرح بها من هيئة الدواء المصرية، محذرًا من الحصول عليها من مصادر غير رسمية.

تحذير من شراء الأدوية عبر السوشيال ميديا

وأوضح مساعد رئيس هيئة الدواء أنه لا يمكن الحصول على الأدوية والحقن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، داعيًا المواطنين إلى التوجه للصيدليات والأماكن المصرح بتداول الأدوية من خلالها فقط.

التخزين الخاطئ قد يسبب آثارًا جانبية

وأشار إلى أن الأدوية تحتاج إلى طرق محددة في الحفظ والنقل والتخزين، موضحًا أن تخزينها بصورة خاطئة قد يؤدي إلى حدوث أعراض سلبية وآثار جانبية.

وأضاف أن هيئة الدواء تعمل على غلق الصفحات الإلكترونية التي تبيع الأدوية غير المرخصة.

تأتي تحذيرات هيئة الدواء المصرية في ظل انتشار بيع بعض الأدوية وحقن التخسيس عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يرفع مخاطر الحصول على مستحضرات غير مرخصة أو غير محفوظة وفق الاشتراطات المطلوبة.