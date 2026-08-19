لست بحاجة له.. رد صادم من مورينيو بشأن صفقة رودري لـ برشلونة

أبدي جوزيه مورينيو ثقته بأن ريال مدريد سيكون بخير “بدون رودري”، رغم اعترافه بأن النادي قدّم "عرضًا جيدًا جدًا" لمحاولة ضم قائد المنتخب الإسباني.

وقّع رودري رسميًا مع برشلونة، غريم ريال مدريد، قادمًا من مانشستر سيتي يوم الثلاثاء.

وقال مورينيو، العائد إلى ريال مدريد لفترة ثانية، إنه تحدث مرتين مع رودري بينما كان ريال مدريد يُفكّر في ضم أفضل لاعب في كأس العالم إلى صفوفه، لكنه شعر أن لاعب الوسط لم يكن متأكدًا من مستقبله.

وقال مورينيو، في مقابلة مع برنامج "إل تشيرينجيتو" التلفزيوني، مساء الثلاثاء: "تواصل النادي معه، لكن كانت لديه بعض الشكوك، أعتقد أن ما حدث هو أن شكوكه ولّدت شكوكًا لديّ، إنه لاعب استثنائي وكان صريحًا جدًا معنا، لكنني أعتقد أن ريال مدريد يتمتع بمكانة مرموقة لا تسمح له بالتعامل مع لاعبين يترددون في البقاء مع النادي".

وقبل ساعات فقط من إعلان برشلونة رسمياً عن صفقة رودري يوم الثلاثاء، قدّم ريال مدريد مورينيو رسمياً في حفلٍ غير معتاد، اقتصر حضوره على الإعلام والجماهير.

تعيين مورينيو

مورينيو، الذي عُيّن في يونيو وتولى تدريب الفريق في يوليو مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، قلّل من أهمية رودري بالنسبة لريال مدريد.

وأضاف مورينيو: "لست بحاجة إلى رودري، لدينا حلول، ولاعبون مميزون"، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن برشلونة قد استفاد كثيراً من التعاقد مع لاعب الوسط. "الانتصارات تُحقق على أرض الملعب، وتُحرز بالألقاب".

بعد موسمٍ ثانٍ على التوالي دون أي لقبٍ كبير، ضمّ النادي لاعبين مثل مارك كوكوريلا، وإبراهيما كوناتي، ودينزل دومفريز، وبرناردو سيلفا، ويان ديوماندي.

وأكد مورينيو أن النادي لا ينوي التعاقد مع لاعبين جدد.

واختتم: "لا أقول إنه لن تكون هناك صفقات أخرى لأن سوق الانتقالات لا يزال مفتوحاً، ولكن إذا سألتموني مباشرةً إن كان قد أُغلق (بالنسبة لريال مدريد)، فالجواب نعم".

يستهل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني يوم السبت بمواجهة إسبانيول.