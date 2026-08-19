حكاية رقم قاده إلى المجد.. لماذا يتمسك رودري بالرقم 16 في برشلونة؟

لم يكن اختيار الإسباني رودريجو هيرنانديز المعروف باسم رودري للقميص رقم 16 مع برشلونة مجرد قرار عابر أو تفضيل لرقم اعتاد عليه بل جاء امتدادًا لقصة طويلة رافقت لاعب الوسط الإسباني منذ خطواته الأولى في عالم كرة القدم وتحولت مع مرور السنوات إلى واحدة من العلامات المميزة في مسيرته.

ويصل رودري البالغ من العمر 30 عامًا إلى برشلونة محملًا بسجل استثنائي من الإنجازات بعدما أغلق صفحة سنواته مع مانشستر سيتي ليبدأ تحديًا جديدًا تحت قيادة الألماني هانز فليك وسط انتظارات كبيرة من جماهير النادي الكتالوني.

لكن بعيدًا عن الأرقام والبطولات يلفت رودري الأنظار بقصة خاصة مع القميص رقم 16 الذي قرر الاحتفاظ به في محطته الجديدة رغم انتقاله إلى واحد من أكبر أندية العالم.

لماذا الرقم 16 تحديدًا؟

يحمل الرقم 16 بالنسبة إلى رودري قيمة تتجاوز كونه رقمًا على قميص لاعب كرة القدم وبحسب ما أوردته صحيفة «AS» الإسبانية فإن رودري يرتبط بالرقم منذ سنوات طويلة ويؤمن بأنه يحمل له قدرًا من الحظ بعدما تزامن ظهوره بالقميص في عدد من أهم مراحل مسيرته مع تحقيق نجاحات لافتة.

القصة بدأت في فترة وجوده مع فياريال عندما كان رودري لا يزال لاعبًا شابًا يبحث عن تثبيت أقدامه في كرة القدم الإسبانية.

ومنذ ذلك الوقت ارتبط اسم اللاعب بالرقم 16 وأصبح حريصًا على الاحتفاظ به كلما كان متاحًا حتى تحول تدريجيًا إلى جزء من هويته داخل الملعب.

ومع مرور السنوات لم يعد الرقم مجرد اختيار شخصي وإنما أصبح بالنسبة إلى رودري أشبه بـ«علامة حظ» ارتبطت بمراحل مهمة في رحلته الكروية.

البداية من فياريال

يمكن اعتبار فياريال نقطة الانطلاق الحقيقية لقصة رودري مع الرقم 16 وهناك بدأ لاعب الوسط الشاب في الظهور على الساحة وهناك ارتبط اسمه بالقميص الذي سيلازمه لاحقًا في معظم محطاته الكبرى.

لم يكن رودري في ذلك الوقت يعرف أن الرقم الذي ارتداه في بداياته سيصبح بعد سنوات جزءًا من صورته كلاعب عالمي لكن نجاحه التدريجي ساهم في تكوين هذه العلاقة الخاصة.

فكلما تقدم اللاعب في مسيرته وحقق خطوة جديدة ظل الرقم 16 حاضرًا كلما سمحت له الظروف بذلك.

أتلتيكو مدريد.. الاستثناء الوحيد

رغم ارتباط رودري الشديد بالرقم 16 فإن مسيرته شهدت محطة واحدة بارزة اضطر خلالها إلى التخلي عنه.

عندما انتقل إلى أتلتيكو مدريد تحت قيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني ارتدى رودري القميص رقم 14 خلال موسميه مع الفريق المدريدي.

ورغم تغيير الرقم لم تكن تجربة أتلتيكو خالية من النجاحات بالنسبة للاعب إذ تمكن من التتويج مع الفريق بلقب كأس السوبر الأوروبي عام 2018 بعد الفوز على ريال مدريد.

لكن تجربة رودري مع أتلتيكو لم تمتد طويلًا حيث غادر النادي بعد موسمين فقط ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته من بوابة مانشستر سيتي.

اتصال جوارديولا يفتح الباب أمام المجد

كانت الخطوة الأهم في مسيرة رودري عندما انتقل إلى مانشستر سيتي بعد أن تلقى اتصالًا من الإسباني بيب جوارديولا ليبدأ رحلة تحولت مع الوقت إلى واحدة من أنجح مسيرات لاعبي الوسط في كرة القدم الأوروبية.

وعاد الرقم 16 إلى قميص رودري مع النادي الإنجليزي ليصبح حاضرًا في سنوات شهدت وصول اللاعب إلى أعلى مستويات المنافسة.

ومع مانشستر سيتي لم يكتف رودري بإثبات نفسه كلاعب وسط مميز وإنما تحول إلى عنصر محوري في منظومة جوارديولا وساهم في تحقيق مجموعة ضخمة من البطولات.

من الرقم 16 إلى دوري الأبطال والكرة الذهبية

ارتبطت سنوات رودري مع الرقم 16 بمرحلة استثنائية من مسيرته فقد توج اللاعب مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي إلى جانب العديد من الألقاب المحلية لكن الإنجاز الأكبر جاء في عام 2023 عندما ساهم في قيادة الفريق إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وكان رودري بطلًا للنهائي أمام إنتر ميلان بعدما سجل هدف المباراة الوحيد ليكتب اسمه في واحدة من أهم ليالي مانشستر سيتي التاريخية.

وبعد عام واحد وصل اللاعب إلى قمة المجد الفردي عندما توج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 متفوقًا على مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وهكذا أصبح الرقم 16 حاضرًا على ظهر لاعب توج بأهم البطولات الجماعية واعتلى قمة الجوائز الفردية.

لماذا لم يتخل رودري عن الرقم؟

من هنا يمكن فهم إصرار رودري على اصطحاب الرقم 16 معه إلى برشلونة فاللاعب لا ينظر إلى الرقم باعتباره مجرد خانة في قائمة الفريق وإنما يربطه بسلسلة من المحطات الناجحة التي عاشها منذ بداياته.

وربما لهذا السبب لم يرغب رودري في تغيير «روتين النجاح» مفضلًا الاستمرار بالقميص الذي ارتبط به منذ فياريال ثم عاد معه إلى الواجهة في مانشستر سيتي.

وبالنسبة للاعب يؤمن بأن الرقم جلب له الحظ فإن التخلي عنه بعد الانتقال إلى برشلونة قد يمثل تغييرًا غير ضروري في بداية تحدٍ جديد.

برشلونة.. فصل جديد للرقم 16

الآن ينتقل الرقم 16 إلى ملعب جديد وتحديدًا إلى برشلونة حيث يبدأ رودري مرحلة مختلفة تمامًا من مسيرته فاللاعب الذي اعتاد على العمل تحت قيادة جوارديولا في مانشستر سيتي سيخوض تجربة جديدة مع هانز فليك في فريق يملك طموحات كبيرة على المستوى المحلي والقاري.

ومن المنتظر أن يمثل رودري إضافة مهمة لخط وسط برشلونة بفضل قدراته في الاستحواذ وبناء اللعب والضغط وقراءة تحركات المنافسين فضلًا عن خبرته الكبيرة في المباريات الكبرى.

لكن اللافت أن اللاعب اختار ألا يبدأ تجربته الكتالونية برقم جديد وإنما تمسك بالرقم الذي أصبح جزءًا من قصته.