بعد انتقاله لبرشلونة.. مورينيو يفتح النار على رودري: ريال مدريد لا يسمح بالتردد

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، كواليس فشل النادي الملكي في التعاقد مع الإسباني رودري، لاعب الوسط المنضم حديثًا إلى برشلونة قادمًا من مانشستر سيتي، مؤكدًا أنه لا يشعر بالندم على عدم إتمام الصفقة.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسبانية: «لا أفتقد رودري. لدينا حلول، ولدينا الجودة، ولدينا لاعبون أؤمن أنني قادر على تطويرهم».

وأوضح المدرب البرتغالي أنه تحدث مع رودري مرتين خلال فترة المفاوضات، مشيرًا إلى أن ريال مدريد قدم للاعب عرضًا جيدًا للغاية، إلا أن تردد اللاعب أثار لديه بعض الشكوك.

وأضاف: «تحدثت مع رودري مرتين تقريبًا. ريال مدريد قدم له عرضًا جيدًا جدًا، لكن رودري كانت لديه شكوك، كان مترددًا... وشكوك رودري خلقت شكوكًا لديّ أنا أيضًا».

وأكد مورينيو في الوقت ذاته تقديره الكبير للاعب الإسباني، قائلًا: «إنه لاعب استثنائي، وكان محترمًا جدًا معنا، وليس لدي أي شيء سلبي أقوله عنه».

وشدد المدير الفني لريال مدريد على أن مكانة النادي الملكي لا تسمح بوجود لاعب متردد في اتخاذ قرار الانضمام إلى الفريق، موضحًا: «ريال مدريد نادٍ بحجم لا يسمح بأن يكون لديه لاعبون يفكرون مرتين. عندما يتواصل ريال مدريد معك، يجب أن يكون سؤال اللاعب: متى يجب أن آتي؟».

وتطرق مورينيو إلى انتقال رودري إلى برشلونة، رافضًا اعتبار الصفقة انتصارًا للنادي الكتالوني على ريال مدريد، مؤكدًا أن الحسم الحقيقي يكون داخل الملعب ومن خلال تحقيق البطولات.

وقال: «التعاقد مع رودري يُباع على أنه انتصار لبرشلونة على ريال مدريد، لكن الانتصارات تكون على أرض الملعب، الانتصارات هي الألقاب. هناك تكون الانتصارات».

وكان برشلونة قد أعلن تعاقده مع رودري بعقد يمتد حتى عام 2030، بعدما كان اللاعب أحد أبرز أهداف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.