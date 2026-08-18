بعد اجتياز الفحوصات.. رودري يوقع لبرشلونة والإعلان الرسمي خلال ساعات

حسم نادي برشلونة الإسباني اتفاقه للتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني رودري قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفقة قوية لتدعيم خط وسط الفريق الكتالوني قبل انطلاق الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يرتبط رودري ببرشلونة بعقد يمتد لمدة 6 مواسم، حتى يونيو 2030، بعدما أصبح انتقاله إلى النادي الكتالوني في مراحله النهائية.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خضع رودري للفحوصات الطبية تمهيدًا لإتمام الصفقة والتوقيع على العقود بشكل رسمي.

وتبلغ قيمة انتقال اللاعب 60 مليون يورو كقيمة ثابتة، إلى جانب 10 ملايين يورو كمتغيرات وحوافز مرتبطة بعدد مشاركاته مع برشلونة والإنجازات التي يحققها الفريق.

ويتضمن الاتفاق أيضًا حوافز إضافية يمكن تفعيلها حال مشاركة رودري في أكثر من 60% من مباريات برشلونة خلال الموسم.

رودري يظهر أمام جماهير برشلونة

ومن المنتظر أن يعلن برشلونة تفاصيل الصفقة رسميًا خلال الساعات المقبلة، على أن يبدأ اللاعب ظهوره مع النادي الكتالوني خلال مواجهة الأهلي في بطولة كأس خوان جامبر.

ويُتوقع وجود رودري في مدرجات ملعب كامب نو لمتابعة المباراة، قبل الانتظام في تدريبات برشلونة والاستعداد للمشاركة مع الفريق تحت قيادة الجهاز الفني.

ويمثل انضمام رودري إضافة قوية لوسط برشلونة، في ظل خبرته الكبيرة مع مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا، إلى جانب قدراته في التحكم بإيقاع اللعب وبناء الهجمات.