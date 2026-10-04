المعاملي عضوًا بلجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة اليد بجامعة المنصورة

اختير الكابتن مصطفى المعاملي، المدير التنفيذي للقرية الأولمبية بجامعة المنصورة، عضوًا بلجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة اليد، ضمن تشكيل اللجان العاملة للاتحاد للدورة 2026–2028.

وقدم الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، التهنئة للكابتن مصطفى المعاملي بمناسبة اختياره عضوًا بلجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة اليد، مؤكدًا أن مشاركة أحد منتسبي الجامعة في أعمال الاتحاد العربي تعكس الخبرات التي تمتلكها الجامعة في المجال الرياضي، وتمثل حضورًا لجامعة المنصورة في المحافل الرياضية العربية.

وأكد رئيس الجامعة ، على حرص جامعة المنصورة على دعم الكفاءات الرياضية والإدارية، وتشجيع منتسبيها على المشاركة في المؤسسات والفعاليات الرياضية العربية والدولية، بما يسهم في تبادل الخبرات ودعم الرياضة الجامعية.

وشهدت انتخابات الاتحاد العربي لكرة اليد للدورة 2026–2028 حصول مصر على 11 مقعدًا في مجلس الإدارة واللجان العاملة، خلال أعمال الجمعية العمومية التي عُقدت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وجاء اختيار الكابتن مصطفى المعاملي عضوًا بلجنة الحكام ضمن التشكيل الجديد للاتحاد.

كما يذكر أنه سبق اختيار الكابتن مصطفى المعاملي مراقبًا فنيًا للمباراة النهائية لبطولة العالم للناشئين لكرة اليد تحت 19 عامًا، التي استضافتها مصر عام 2025.