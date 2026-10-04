قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من تسوية الديون لاستغلال الأصول.. خطة جديدة لإعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية
وزير الاقتصاد البرتغالي: رونالدو.. سفيرنا الأبرز حول العالم
نائب رئيس الوزراء : هيكلة المؤسسات الصحفية القومية تستهدف بناء نموذج قادر على النمو
ترامب يشكل «قوة الذكاء الفائق» لضمان ريادة واشنطن عالميًا
طاقم حكام جزائري لإدارة ودية مصر وجنوب أفريقيا بقيادة نبيل بوخالفة
صحيفة أمريكية: الشرق الأوسط مات.. وما يولد الآن أخطر بكثير
محافظ رام الله يثمن دور مصر المحوري في دعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان على غزة
وفاة ضابط بالسلطة الفلسطينية بعد احتجازه عند نقطة تفتيش إسرائيلية في طولكرم
رقية السادات لـ"صدى البلد": بابا اتظلم وهو حي وبعد موته .. فيديو
منتخب مصر بالزي الأحمر أمام جنوب أفريقيا في مباراة اليوم
الرئيس السيسي يشيد بدور السنغال في تعزيز العمل الإفريقي المشترك
الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على مواصلة تطوير التعاون الثنائي مع غانا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المعاملي عضوًا بلجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة اليد بجامعة المنصورة

المعاملى
المعاملى
همت الحسينى

اختير الكابتن مصطفى المعاملي، المدير التنفيذي للقرية الأولمبية بجامعة المنصورة، عضوًا بلجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة اليد، ضمن تشكيل اللجان العاملة للاتحاد للدورة 2026–2028.

وقدم الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، التهنئة للكابتن مصطفى المعاملي بمناسبة اختياره عضوًا بلجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة اليد، مؤكدًا أن مشاركة أحد منتسبي الجامعة في أعمال الاتحاد العربي تعكس الخبرات التي تمتلكها الجامعة في المجال الرياضي، وتمثل حضورًا لجامعة المنصورة في المحافل الرياضية العربية.

وأكد رئيس الجامعة ، على حرص جامعة المنصورة على دعم الكفاءات الرياضية والإدارية، وتشجيع منتسبيها على المشاركة في المؤسسات والفعاليات الرياضية العربية والدولية، بما يسهم في تبادل الخبرات ودعم الرياضة الجامعية.

وشهدت انتخابات الاتحاد العربي لكرة اليد للدورة 2026–2028 حصول مصر على 11 مقعدًا في مجلس الإدارة واللجان العاملة، خلال أعمال الجمعية العمومية التي عُقدت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وجاء اختيار الكابتن مصطفى المعاملي عضوًا بلجنة الحكام ضمن التشكيل الجديد للاتحاد.

كما يذكر أنه سبق اختيار الكابتن مصطفى المعاملي مراقبًا فنيًا للمباراة النهائية لبطولة العالم للناشئين لكرة اليد تحت 19 عامًا، التي استضافتها مصر عام 2025.

الدقهلبة جامعه المنصوره اتحاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

محمد صلاح

نظر دعوى ضد اللاعب محمد صلاح بإلزامه بسداد مبلغ 255 ألف جنيه لصالح محامٍ

منتخب مصر

موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا الودية اليوم

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

القصة كاملة بشأن العاملين في منصة “ما تصدقش” مع خبير في شؤون الجماعات

باحث في شئون الجماعات المُتطرفة يكشف آليات تحرّك الإخوان خارج التنظيم

ترشيحاتنا

المتهم

بحوزته أسلحة بيضاء.. القبض على بلطجى روع المواطنين بطنطا

المخدرات

مأمورية الصحراء.. مصرع عصابة خطرة لتهريب المخدرات بحوزتهم بضاعة بـ 290 مليون جنيه

المتهم

يحرض على الفجور.. القبض على شاب يرتدي ملابس نسائية وينشر فيديوهات مبتذلة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ..سر القوام الكريمى

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ

المشي بعد الأكل.. عادة بسيطة تحسن الهضم وتقلل ارتفاع سكر الدم

عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها وأناقتها

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد