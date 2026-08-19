رودري يبدأ مشواره مع برشلونة.. ظهور أول منتظر أمام جماهير كامب نو قبل مواجهة الأهلي

بدأ الإسباني رودري هيرنانديز، أحدث صفقات برشلونة، خطواته الأولى مع الفريق الكتالوني، بعدما شارك اليوم الأربعاء في أول حصة تدريبية له تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك، استعدادًا للموسم الجديد.

وكان برشلونة قد تعاقد مع لاعب الوسط الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد يمتد حتى عام 2030، قبل أن يخضع للفحوصات الطبية ويشارك في مراسم تقديمه لاعبًا جديدًا أمام جماهير النادي.

رودري يبدأ التحضيرات مع برشلونة

ووصل رودري إلى مدينة برشلونة يوم الإثنين الماضي، قبل أن يستكمل إجراءات انتقاله ويوقع العقود الرسمية في اليوم التالي، ليظهر للمرة الأولى في تدريبات الفريق اليوم.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا جزءًا من مران برشلونة على ملعب كامب تيتو فيلانوفا، ضمن التحضيرات للمواجهة المنتظرة أمام الأهلي في كأس خوان جامبر.

ورغم تأكيد رودري خلال تقديمه أنه في حالة جيدة وقادر على المشاركة، فإن ظهوره في مباراة الأهلي لا يزال مستبعدًا، بسبب حاجته إلى المزيد من الوقت للوصول إلى أفضل جاهزية بدنية.

واكتفى اللاعب بتدريبات فردية وتنشيطية، قبل المشاركة لفترة قصيرة في المران الجماعي، في ظل انضمامه المتأخر إلى استعدادات الفريق.

ظهور رودري الأول أمام جماهير برشلونة

وسيحصل رودري على فرصة الظهور أمام جماهير برشلونة للمرة الأولى بقميص الفريق، قبل انطلاق مواجهة الأهلي، ضمن مراسم تقديم لاعبي النادي في ملعب كامب نو.

ومن المنتظر أن يحظى اللاعب باستقبال جماهيري كبير، خاصة بعد الصفقة التي يأمل برشلونة أن تمنحه إضافة قوية في خط الوسط خلال الموسم الجديد.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة

ويستضيف برشلونة نظيره الأهلي مساء اليوم الأربعاء على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، في إطار منافسات كأس خوان جامبر.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري كبير، خاصة مع مشاركة الأهلي كأول فريق أفريقي في تاريخ البطولة.