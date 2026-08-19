طاقم تحكيم عراقي لإدارة مباريات خليجي 27

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، تكليف طاقم تحكيم عراقي دولي لإدارة مباريات بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية عام 2026.

طاقم تحكيم عراقي

ووفقا لبيان اتحاد الكرة العراقي، اليوم الأربعاء، أن" الطاقم العراقي يتألف من الحكم الدولي، زيد ثامر، حكماً للساحة، ويساعده الحكمان الدوليان، حيدر عبد الحسين وأمير داود".

ويأتي اختيار الطاقم العراقي ضمن استعدادات البطولة والاستعانة بالكفاءات التحكيمية الدولية لإدارة منافسات «خليجي 27» المقررة في السعودية.