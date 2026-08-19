محافظ الإسماعيلية يبحث مع رئيس «خليجيون في حب مصر» جذب الاستثمارات العربية

أكد اللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، استعداد المحافظة الكامل لمساندة رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والعرب، والعمل على خلق فرص استثمارية واعدة على أرض الإسماعيلية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص التنمية.

وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى أن المحافظة تمتلك موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا ومميزًا، جعلها بالفعل العاصمة الاقتصادية للمحافظات القريبة والمحيطة بها، وفي مقدمتها شمال سيناء والسويس وبورسعيد والشرقية ودمياط، مؤكدًا أن هذا الموقع يمثل عنصر جذب مهمًا أمام المستثمرين.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسماعيلية لرئيس جمعية «خليجيون في حب مصر»، رجل الأعمال الكويتي الدكتور يوسف العميري، والمهندس هشام عوض، رئيس مجلس إدارة الجهاز العربي للتسويق بجامعة الدول العربية، و أكرم علي يوسف، مدير المكتب الإقليمي للجهاز العربي للتسويق، بحضور الكاتب الصحفي الدكتور محمد كشك، مستشار اتحاد المستثمرين العرب، لبحث سبل التعاون وجذب الاستثمارات العربية إلى المحافظة.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على إنشاء مقر لجمعية «خليجيون في حب مصر» بمحافظة الإسماعيلية، بهدف المساهمة في جذب المستثمرين ورجال المال والأعمال العرب إلى المحافظة، في ظل ما تمتلكه من مقومات وفرص استثمارية واعدة، خاصة في المجالات السياحية والصناعية، إلى جانب تصدير المنتجات والحاصلات الزراعية.

كما شهد اللقاء الاتفاق على العمل نحو إقامة توأمة بين محافظة الإسماعيلية وإحدى محافظات دولة الكويت الشقيقة، بما يعزز أطر التعاون وتبادل الخبرات ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

وحضر اللقاء، الذي عُقد بمبنى محافظة الإسماعيلية، اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا الأسبق، واللواء أشرف عمارة، عضو مجلس النواب الأسبق، والكاتب الصحفي الكبير السيد حسن.