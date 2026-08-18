الأخدود يهزم الخليج بثنائية ويتأهل إلى دور الـ16 في كأس الملك

حجز فريق الأخدود مقعده في دور الـ16 ببطولة كأس الملك السعودي، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على حساب الخليج بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

ونجح الأخدود في حسم المباراة بفضل تألق لاعبه روي بيدرو، الذي سجل هدفي فريقه ليقوده إلى تحقيق الانتصار والتأهل إلى الدور التالي من البطولة.

روي بيدرو يقود الأخدود للتأهل

وفرض الأخدود أفضليته خلال اللقاء، ونجح في استغلال الفرص التي سنحت له أمام مرمى الخليج، ليتمكن روي بيدرو من تسجيل هدفين منحا فريقه الأفضلية وحسما بطاقة التأهل.

في المقابل، حاول الخليج العودة إلى المباراة وتقليص الفارق، إلا أن محاولاته لم تسفر عن تسجيل أي أهداف، لتنتهي المواجهة بفوز الأخدود بهدفين دون رد.

وبهذا الانتصار، يواصل الأخدود مشواره في بطولة كأس الملك، بعدما نجح في عبور عقبة الخليج والوصول إلى دور الـ16، بينما انتهت مشاركة الخليج في البطولة عند هذا الدور.

الأخدود يواصل مشواره في كأس الملك

ويأمل الأخدود في استثمار هذا التأهل ومواصلة مشواره في البطولة، خاصة أن مباريات الكأس تشهد دائمًا منافسة قوية بين الأندية السعودية، مع رغبة كل فريق في الذهاب بعيدًا والوصول إلى الأدوار النهائية.

ويمنح الفوز بثنائية دون رد الفريق دفعة معنوية قوية قبل استكمال منافساته المقبلة، في الوقت الذي يبدأ فيه الجهاز الفني الاستعداد للمرحلة التالية من البطولة.