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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منصف بقرار يكشف سبب حصوله على راحة قبل الانضمام لمعسكر الأهلي

منصف بقرار
منصف بقرار
محمد سمير

كشف الجزائري منصف بقرار، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل حالته البدنية قبل الانضمام إلى معسكر الفريق في إسبانيا، موضحًا أنه كان قد خاض فترة إعداد كاملة مع ناديه السابق دينامو زغرب قبل الانتقال إلى القلعة الحمراء.

وقال بقرار في حوار مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إنه بدأ فترة الإعداد مع دينامو زغرب مبكرًا، بسبب ارتباط الفريق بالموسم الجديد والمنافسات الأوروبية.

وأوضح: «كنت قد بدأت فترة الإعداد مع دينامو زغرب مبكرًا جدًا، لأن الموسم كان يتطلب تحضيرات قوية، وأكملت فترة الإعداد بالكامل حتى نهايتها».

وأضاف أنه شارك أيضًا في الاستعدادات الخاصة بالمباراة الأولى للفريق في دوري أبطال أوروبا، قبل أن تتغير وجهته وينتقل إلى الأهلي.

وتابع: «بعد انتهاء مفاوضات الأهلي في ضمي بالنجاح، تحدث معي الجهاز الفني بقيادة الكابتن الحسين، خاصة وأنني خضت فترة الإعداد مع دينامو زغرب».

وأشار بقرار إلى أن الجهاز الفني للأهلي قرر منحه فترة راحة قبل الانضمام إلى معسكر الفريق، حتى لا يخوض فترة إعداد جديدة بعد إكماله برنامج الإعداد مع ناديه السابق.

وقال: «بالتالي لا يجب أن أخوض فترة إعداد جديدة بعدها، لذلك منحني راحة من التدريبات بعض الأيام ما يقرب من 10 أيام، بعدها التحقت بمعسكر الأهلي هنا في إسبانيا».

وأكد المهاجم الجزائري أنه كان حريصًا على الاستفادة من فترة الراحة قبل الالتحاق بالفريق، خاصة أن هدفه كان الوصول إلى الأهلي في أفضل حالة ممكنة.

ويستعد بقرار حاليًا مع الأهلي للموسم الجديد، بعدما بدأ في التأقلم مع الفريق وشارك في التدريبات، وسط رغبة من الجهاز الفني في تجهيز جميع العناصر قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

منصف بقرار الأهلي الانضمام لمعسكر الأهلي النادي الأهلي

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