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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد المجمعات الاستهلاكية «دلتا ماركت» بقليوب وطوخ لمتابعة خفض الأسعار

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

تفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، عددًا من المجمعات الاستهلاكية «دلتا ماركت» التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بمدينتي قليوب وطوخ، لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، والاطمئنان على توافر السلع وطرحها للمواطنين بالأسعار المخفضة المقررة.


وتأتي الجولة في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن خفض أسعار السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان توافر السلع وانتظام طرحها بالأسعار المعلنة.

وأوضح المحافظ، أن المبادرة بدأت اعتبارًا من 10 سبتمبر 2026، وتستمر لمدة 6 أشهر حتى مارس 2027، حيث تم خلال المرحلة الأولى طرح 12 سلعة غذائية بأسعار مخفضة حتى نهاية شهر سبتمبر، ومع بداية شهر أكتوبر تم التوسع في المبادرة لتشمل 30 سلعة غذائية، بتخفيضات تصل إلى 25%.

وخلال تفقده «دلتا ماركت» بمدينة قليوب، تابع المحافظ أقسام المجمع، واطمأن على توافر وتنوع السلع الغذائية، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية، إلى جانب الدواجن والبط المجمد والخضروات، كما راجع قوائم الأسعار ونسب التخفيضات المعلنة، والتي تراوحت بين 20% و25% على عدد من السلع.

كما تفقد المحافظ «دلتا ماركت» بمدينة طوخ، وتابع حركة البيع ومدى توافر السلع للمواطنين، واطمأن على انتظام عمليات الإمداد والتوريد، بما يضمن استمرار توافر المنتجات وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح استمرار المتابعة الميدانية للمجمعات الاستهلاكية والمنافذ المشاركة في المبادرة، مع المراجعة المستمرة لموقف توافر السلع والأسعار المعلنة، والتأكد من الالتزام بنسب التخفيضات المقررة، وإظهار الأسعار للمواطنين بصورة واضحة.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق بين المحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية، لضمان انتظام عمليات التوريد وزيادة المعروض من السلع وفقًا لاحتياجات المواطنين، مع مواصلة المتابعة والرقابة على المنافذ المشاركة بالمبادرة.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية المجمعات الاستهلاكية قليوب

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