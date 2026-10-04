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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة مبنيين مخالفين بأرض القطاوي بشرق شبرا الخيمة

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

قاد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، حملة ميدانية لإزالة مبنيين مخالفين بمنطقة أرض البنك بالقطاوي، بنطاق حي شرق شبرا الخيمة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات ومخالفات البناء، وفي إطار جهود المحافظة للتعامل الفوري مع المخالفات والتصدي لأي أعمال بناء تتم بالمخالفة للقواعد المنظمة.


واستهدفت الحملة إزالة مبنيين مخالفين بإجمالي مساحة بلغت 180 مترًا مربعًا، تم رصدهما من خلال منظومة المتغيرات المكانية، حيث تبين وجود أعمال إنشائية مخالفة شملت حوائط وأعمدة خرسانية بالدور الأرضي، إلى جانب أعمدة بالدور الأول العلوي.

وتابع محافظ القليوبية أعمال الإزالة ميدانيًا منذ بدء التنفيذ، واطلع على موقف المخالفات والإجراءات المتخذة حيالها، موجهًا بسرعة استكمال أعمال الإزالة وفقًا للقرارات الصادرة والإجراءات القانونية المنظمة.

منظومة التغيرات المكانية

وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح أن الرصد المبكر للمخالفات من خلال منظومة المتغيرات المكانية يجب أن يتبعه تحرك ميداني سريع، لمنع استكمال أي أعمال بناء مخالفة والتعامل معها في مراحلها الأولى.

وشدد المحافظ على استمرار تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية بمختلف أنحاء المحافظة، وسرعة التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تعمل بصورة متكاملة للحفاظ على الانضباط العمراني والحد من انتشار مخالفات البناء والتعديات.

وأشار محافظ القليوبية إلى استمرار تنفيذ مستهدفات المرحلة الثانية من الموجة الـ30، والتي تشمل إزالة التعديات ومخالفات البناء، مع استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات المعنية لضمان سرعة تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري مع المخالفات.

وأكد المحافظ أن جهود المحافظة مستمرة في متابعة ورصد أعمال البناء والتعامل مع المخالفات فور ظهورها، بما يسهم في الحفاظ على الأراضي ومنع التعديات وتحقيق الانضباط في أعمال البناء بمختلف المناطق.

القليوبية شبرا الخيمة حملة مكبرة إزالة تعديات محافظ القليوبية

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